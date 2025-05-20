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Регион
20 мая, 10:18

Тётя Моргенштерна* подала в суд на автосалон, который «нагрел» её на кругленькую сумму

SHOT: Тётя Моргенштерна* подала в суд на автосалон за навязывание допуслуг

Моргенштерн*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / morgen_shtern

Моргенштерн*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / morgen_shtern

Тётя рэпера Моргенштерна* подала в суд на автосалон, обвиняя его в навязывании дополнительных услуг при оформлении кредита на покупку автомобиля с пробегом. Женщина утверждает, что с неё незаконно взыскали 250 тысяч рублей, пишет телеграм-канал SHOT.

Наталья, а также Алишер* с её сыном. Фото © Telegram / SHOT

Наталья, а также Алишер* с её сыном. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, сестра-близнец матери Алишера* Наталья приобрела подержанный автомобиль HONDA Crider 2023 года выпуска. Объявление о продаже она обнаружила в сети, а сделку оформила в уфимском автосалоне «Купер Групп», заключив договор с продавцом на сумму 2 050 000 рублей. При этом 200 тысяч рублей Наталья внесла наличными, а остаток суммы был оформлен в кредит непосредственно в автосалоне.

После приобретения автомобиля в «Купер Групп» тётя рэпера обнаружила списание 160 тысяч рублей за дополнительные услуги, включающие подбор и проверку транспортного средства, а также 90 тысяч рублей за подключение к программе гарантии. Женщина утверждает, что договоров на эти услуги заключено не было. Суд удовлетворил иск частично, и обязал салон вернуть тёте рэпера только 160 тысяч. Но Наталью это решение не утроило и она подала апелляцию.

«Он искупил вину?» Юрист усомнился в возможности снятия статуса иноагента с Моргенштерна*
«Он искупил вину?» Юрист усомнился в возможности снятия статуса иноагента с Моргенштерна*

А ранее Life.ru сообщал, что общественники «Зова народа» попросили снять с Моргенштерна* статус иноагента. Музыкант свёл с лица «дьявольскую» татуировку, а также добровольно лёг на реабилитацию в рехабе.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Мария Любицкая
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