В Венгрии окончательно одобрили законопроект о выходе из МУС

Парламент Венгрии окончательно поддержал законопроект о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС), набрав более двух третей голосов депутатов. Голосование, транслировавшееся на сайте законодательного органа, стало кульминацией напряжённых дебатов, развернувшихся в апреле. Тогда правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и их союзники-христианские демократы единогласно выступили за выход, в то время как оппозиционные либерал-демократы выразили протест.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, представляя законопроект, подчеркнул, что МУС в последние годы превратился в инструмент политических игр, используемый отдельными странами для достижения собственных геополитических целей. По его словам, Венгрия убеждена, что международные юридические институты должны оставаться вне политики.

Решение о выходе было анонсировано в апреле, совпав с визитом в Будапешт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого Венгрия поддерживает в противостоянии с палестинским движением ХАМАС. Напомним, что в ноябре 2024 года МУС выдал ордер на арест Нетаньяху, обвиняя его в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Палестине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал этот шаг «абсурдным и недопустимым».

Международный уголовный суд (МУС) — судебный орган, созданный в 2002 году на основе Римского статута (1998) для расследования и наказания за серьёзные международные преступления: геноцид, преступления против человечности, военные преступления и агрессию. 123 государства подписали и ратифицировали Римский статут (на 2025 год), включая большинство стран Европы, Латинской Америки, Африки и некоторые страны Азии и Океании (например, Япония, Австралия). Не признают МУС: США, Россия, Китай, Индия, Израиль, Турция и ряд других стран.