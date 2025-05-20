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20 мая, 11:06

Умерла звезда сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза» Аурора Клавель

Фото © Cortesía

Фото © Cortesía

На 89-м году жизни скончалась мексиканская актриса Аурора Клавель (Aurora Clavel), известная зрителям по сериалам «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза». О её смерти сообщили родственники.

Как уточняет издание El Imparcial, у актрисы не было собственных детей, однако в последние годы о ней заботилась сестра Иоланда.

Аурора Клавель родилась 14 августа 1936 года в городе Пинотепе-Насиональ (штат Оахака, Мексика). С ранних лет проявляла интерес к искусству, и именно по её настоянию семья переехала в Мехико, где она начала актёрскую карьеру.

Дебют Клавель на экране состоялся в 1961 году. Первую заметную роль она исполнила в фильме Луиса Алькорисы «Гордые сыны Тараумары» (1964), отмеченном премией Международной федерации кинопрессы на Каннском кинофестивале. В дальнейшем она снялась в таких известных картинах, как вестерны «Майор Данди» (1965) и «Дикая банда» (1969).

Ранее бразильская актриса Лусия Алвес скончалась на 77-м году жизни. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Сериал «Тропиканка», в котором Лусия Алвес сыграла Изабель, стал одним из самых популярных бразильских проектов в России в 1990-х годах.

Марина Фещенко
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