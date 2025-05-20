Подстава от Олега Майами и неожиданный вылет: Главное из нового выпуска шоу «Сокровища императора» Life.ru рассказывает, что интересного было в новом выпуске развлекательной программы «Сокровища императора». 20 мая, 16:00 Ведущая шоу «Сокровища императора» Ольга Бузова. Обложка © RuTube / Cокровища императора Сокровища императора

Вышел седьмой выпуск программы «Сокровища императора». Это шоу, где звёздные участники проходят испытания в парах в Китае ради приза 14 миллионов рублей.

В начале седьмой серии представили новых участников телепроекта. Ими стали комики Антон Иванов и Михаил Кукота. Они заменили на проекте ушедших в предыдущем выпуске Регину Тодоренко и Елену Чирву.

Проверка отношений внутри коллектива

Выпуск начался с необычного задания, которое показало, кто в каких коалициях находится. Перед участниками был стенд с бамбуковыми палками: 32 золотые, 10 чёрных и 8, соответствующих цветам команд. Каждая пара должна была собрать на своём столе четыре золотые палочки и одну своего цвета. При этом команды по очереди вытягивали их наугад. Если им попадалась золотая, то её нужно было отдать любому; если вытягивали чёрную, то пропускали ход. Палочки своего цвета можно было забирать себе, а палочки цвета другой команды — передавать остальным по желанию.

В итоге получилось, что Ирина Дубцова и Натан, а также сёстры Нюша и Мария Шурочкины помогали команде «красных» (Олегу Майами и Лёше Свику). Парни в свою очередь передавали палочки Дубцовой и Натану, чем обидели Нюшу. Ведь Олег уже который выпуск ухаживает за певицей, но в испытании не поддержал её.

Алёна Блин и Дана Борисова помогали Лине Джебисашвили и Юрию Фунтову. Лишь пара Магомеда Исмаилова и Маги Муртазаалиева пыталась хитрить и мешать конкурентам. Это стало заметно к концу задания, поэтому отношение к «фиолетовым» быстро испортилось.

Первыми с испытанием справились Лина и Юрий, затем Шурочкины, третьими — Дубцова и Натан. Следом вышли Алёна Блин и Борисова, потом Майами и Свик, а также новички проекта. Последними оказались космонавт с дочерью, которым предстояло начать новое испытание на 20 минут позже.

Один из участников «Сокровищ императора» — Олег Майами. Фото © RuTube / Cокровища императора Сокровища императора

Над пропастью в Китае

Затем участникам нужно было побороть фобию высоты и пройтись по подвесному стеклянному мосту через пропасть, чтобы передать китайскому ребёнку букет цветов.

На этом этапе парам традиционно предложили свитки с усложнением (мост из цепей), упрощением (пройти по деревянным дощечкам) и разделением (пройти по деревянному мосту, а выбранных конкурентов тогда ждал бы цепочный мост).

Комики-новички решили вытянуть свиток, но им попалось усложнение, которое они преодолели, перейдя мост из цепи. А вот Шкаплеровым повезло: они вытащили свёрток с упрощением и быстро пробежали по деревянному мосту.

Затем парам нужно было перебраться через ущелье на лодке-аттракционе, чтобы попасть на последнее сложное задание.

Участникам 7-го выпуска «Сокровищ императора» нужно было перебраться через ущелье по подвесному мосту. RuTube / Cокровища императора Сокровища императора

Острые ощущения

Теперь игрокам предстояло попробовать острый томатный соус с луком, чесноком и красным перцем. В этом соусе они варили камни, которые нужно было вылизать дочиста. Все пары с этим справились без особых проблем.

Первыми к финальному гонгу прибежали Лина и Юрий, следом пришли Майами и Свик, Дубцова и Натан, Шурочкины, два Магомеда, новички Антон и Михаил, а также Антон и Кристина. И только пара Алёны Блин и Даны Борисовой прибыла последней, так как никто из водителей такси не хотел их подвозить без оплаты. Как и ожидалось, лидеры «синей» команды отдали «чёрную кошку» «красным», что означает, что они начнут второй день испытаний последними.

Нюша и Майами

Второй день начался с очередных ухаживаний Олега Майами за Нюшей. Молодой певец попросил её покинуть проект вместе с ним, если он вылетит после очередного испытания. Однако в их диалог быстро вмешалась сестра Нюши, она напомнила певице, что он не помогал им в первом испытании с бамбуковыми палочками. К обсуждению подключились и остальные участники. Они назвали Олега хитрым жуком, ищущим выгоду везде. Нюша прислушалась ко всем, но отметила, что сама будет принимать решения.

Первое испытание второго дня было забавным, но сложным. Игрокам предстояло собрать слова «роза» и «дракон», жонглируя специальными палками и приручая бумажного дракона на шесте. И если с драконом оказалось легко, то вот с жонглированием участникам пришлось сильно помучиться. Майами и Свик получили штрафные 20 минут, так как у них позже всех получилось собрать слова.

Кто покинул проект?

В новом испытании командам нужно было запомнить картину, сесть на паровоз и, проезжая мимо девяти подобных картин, найти оригинал. Олег и Лёша исправились за предыдущий провал и с первого раза выбрали нужную картину. Остальным же парам пришлось накручивать круги, чтобы выполнить задание.

Первыми на финиш пришли лидеры Лина и Юрий. Антон и Кристина оказались вторыми. Затем появились Шурочкины, Магомеды, Дубцова и Натан, Майами и Свик. Седьмыми прибыли Алёна Блин и Дана Борисова, которых не выпускал из машины таксист. У Даны даже случилась истерика, но девушки смогли добраться до нужной точки почти вовремя. А вот комики-новички Антон и Михаил оказались последними и сразу покинули проект.

Авторы Кира Громова