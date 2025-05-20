«Для меня это ни в какие ворота»: Сбежавший из России Панин* извинился перед жителями США

Алексей Панин*, покинувший Россию после начала СВО, принёс извинения за срыв спектакля в США. Соответсвующая публикация появилась у него в соцсетях.

Артист заявил, что причиной отмены спектакля стала вина его коллеги. Панин* также выразил недовольство тем, что организаторы не посчитали нужным извиниться перед зрителями, которые приобрели билеты. По его словам, посетители узнали об отмене лишь из неофициального объявления, прикрепленного к двери.

«За 25 лет в театре я впервые в такой ситуации. Для меня это ни в какие ворота», — отметил Панин.

Актёр заявил о планах повторной постановки спектакля в Филадельфии и призвал заинтересованных зрителей зарегистрироваться на сайте. Он подчеркнул, что регистрация бесплатна и служит индикатором готовности публики дать спектаклю ещё один шанс.

Ранее сообщалось, что Алексей Панин* затосковал по России. По словам артиста, он с удовольствием съездил бы в родную деревню, прошёлся по улицам, по которым бабушка водила его в детский сад и сходил в ресторан Дома литераторов.