Подведены итоги форума «Российская креативная неделя — Урал»

В Челябинске завершилась вторая «Российская креативная неделя — Урал». Форум привлёк большое количество людей: организаторы насчитали более 3,5 тысячи зарегистрированных участников. Более полутора тысяч человек активно участвовали в деловой программе. На мероприятии выступили 175 спикеров, представляющих разные страны и регионы: 14 российских регионов и 12 стран мира.

Прошедший форум был посвящен широкому спектру тем. Ключевыми стали вопросы влияния креативных индустрий на продвижение традиционных российских ценностей и развитие городской среды. В рамках форума работали секции, посвященные различным направлениям креативного сектора, включая моду, медиа, информационные технологии, кино, анимацию, культуру и искусство, гастрономию, пространственное развитие, а также индустрию игр и игрушек.

Важной составляющей деловой программы стала её практическая направленность. Участники смогли посетить 12 мастер-классов, охвативших широкий круг тем: от работы на маркетплейсах и саунд-дизайна до грантовой поддержки, личного роста, брендинга, использования digital-инструментов, кинокритики и других.

Фото © Telegram / Креативный контекст

В работе форума приняли участие представители федеральной и региональной власти, институтов развития, эксперты из VK, компании «НМГ Студия», онлайн-кинотеатра Premier, ВЦИОМа, Ozon, «Амедиа Продакшн», Минстроя РФ, Дом.РФ, Rubrick, Lapochka, «Сколково», Высшей школы экономики, Союза Дизайнеров России, ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, УК «Уральская сталь», ПАО «ТМК», МГУ имени М.В. Ломоносова, ЦВЗ «Манеж», ИЦ «Картфонд» и др.

«К настоящему моменту создана необходимая нормативно-правовая база, в том числе, региональный закон и адресные меры поддержки, благодаря чему мы надеемся увидеть рост креативных индустрий на Южном Урале уже в ближайшее время. Сейчас наша стратегическая задача — изменить фокус зрения креативных предпринимателей, научить их видеть в государстве институт развития и пользоваться его инструментами», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что креативные индустрии важны не только для экономики, но и для продвижения российских ценностей. Он уверен, что попытки «отменить» Россию обречены на провал, и для противодействия этому необходимо развивать отечественный креативный сектор. Форум продемонстрировал общую готовность к этим преобразованиям.

Марина Монгуш на форуме. Фото © Telegram / Креативный контекст

«Уральский форум вышел на международную орбиту. В деловой программе приняли участие эксперты из 12 стран – в том числе СНГ, Африки и Азии — художники, основатели модных брендов, руководители ИТ-компаний, авторы и разработчики игр и деятели искусств. Форум стал эпицентром практической работы и знаний по креативным индустриям. Более 8 часов на стратегических сессиях ведущие эксперты страны генерировали новые идеи для развития креативных индустрий в регионе. По итогам этих сессий и панельных дискуссий создано более 10 концепций», — отметила президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш.