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21 мая, 09:30

«В продуктовом трачу больше 20000»: Звезда сериалов «След» и «Универ» рассказал о заработках

Актёр Сергей Пиоро заявил, что не всегда доволен своим заработком

Сергей Пиоро. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sergpioro

Сергей Пиоро. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sergpioro

Актёр Сергей Пиоро, более известный по ролям в сериалах «След» и «Универ», рассказал, как у него обстоят дела с финансами. По его словам, в определённых случаях заработок не всегда приносит ему удовлетворение.

«Когда я вспоминаю, какой размер пенсии у моей тёщи, я доволен своей зарплатой. Потому что понимаю, что иногда в продуктовом магазине трачу больше, чем эти 20000 рублей… Но когда я возвращаюсь к мысли, что хочу построить свой дом, то становлюсь очень недовольным своими заработками. Потому что и земля под Москвой стоит бешеных денег, и всё остальное», — подчеркнул Пиоро в интервью Леди Mail.

Артист также поделился, что не знает, на чём можно сэкономить деньги. Например, недавно актёр с женой в лесоперерабатывающую фирму за деревянной дверью для ниши в квартире. По его словам, он мог бы вызвать специалиста на дом, но это бы обошлось в 40 тысяч рублей, а не в те 5 тысяч, которые он потратил. Артист отметил, что в этом и стоит почувствовать особую разницу.

«Будь я доволен своим финансовым положением, заплатил бы специалисту и всё. А так сам буду шкурить, грунтовать и красить, но ничего, заодно сыну продемонстрирую, что руки у папы растут из правильного места», — объяснил Пиоро.

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А ранее Life.ru писал, что заработок фигуристки Евгении Медведевой значительно превышает те суммы, которые она получала, выступая на льду. По её словам, деньги являются приятным бонусом, когда человек занимается профессиональным спортом.

Дарья Нарыкова
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