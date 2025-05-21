«В продуктовом трачу больше 20000»: Звезда сериалов «След» и «Универ» рассказал о заработках

Актёр Сергей Пиоро, более известный по ролям в сериалах «След» и «Универ», рассказал, как у него обстоят дела с финансами. По его словам, в определённых случаях заработок не всегда приносит ему удовлетворение.

«Когда я вспоминаю, какой размер пенсии у моей тёщи, я доволен своей зарплатой. Потому что понимаю, что иногда в продуктовом магазине трачу больше, чем эти 20000 рублей… Но когда я возвращаюсь к мысли, что хочу построить свой дом, то становлюсь очень недовольным своими заработками. Потому что и земля под Москвой стоит бешеных денег, и всё остальное», — подчеркнул Пиоро в интервью Леди Mail.

Артист также поделился, что не знает, на чём можно сэкономить деньги. Например, недавно актёр с женой в лесоперерабатывающую фирму за деревянной дверью для ниши в квартире. По его словам, он мог бы вызвать специалиста на дом, но это бы обошлось в 40 тысяч рублей, а не в те 5 тысяч, которые он потратил. Артист отметил, что в этом и стоит почувствовать особую разницу.

«Будь я доволен своим финансовым положением, заплатил бы специалисту и всё. А так сам буду шкурить, грунтовать и красить, но ничего, заодно сыну продемонстрирую, что руки у папы растут из правильного места», — объяснил Пиоро.