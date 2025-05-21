В Нижегородской области появился «Демографический спецназ»

Нижегородский институт демографического развития совместно с региональными министерствами социальной политики и здравоохранения разработали программу по раннему доабортному консультированию. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в беседе с Life.ru.

«Запускаем в регионе «демографический спецназ»! Основная суть — помочь женщине отказаться от аборта ещё на начальном этапе принятия этого тяжелейшего решения. Задача — выявлять первые запросы, когда женщина начинает сомневаться и искать информацию в Интернете, и дальше уже предлагать ей консультационную поддержку, направленную на сохранение зарождающейся жизни», — рассказал губернатор.

Он подчеркнул, что раньше доабортную консультацию могли проводить лишь на последнем этапе, когда женщина уже приняла решение и готовилась к процедуре. Теперь операторы — обученные специалисты — способны предоставить первичную консультацию и по её итогам направить женщину к соответствующему профильному эксперту. По его словам, в дальнейшем планируется расширять сеть профессиональных консультантов и спектр оказываемой поддержки.

По оценкам специалистов Института, внедрение данной меры может способствовать сокращению количества абортов до 15%. Губернатор подчеркнул, что создание «демографического спецназа» является важным этапом в реализации демографической политики региона в рамках Пятилетия семьи в Нижегородской области и нацпроекта «Семья».