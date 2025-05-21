VK объявила о перезапуске сервиса «Ответы Mail»

VK перезапустила платформу «Ответы Mail». Сервис, используемый для получения советов по хобби и увлечениям, консультаций и обсуждения актуальных событий, обновился и дал пользователям новые инструменты для общения.

Теперь «Ответы Mail» выходят за рамки традиционного формата «вопрос-ответ». Платформа получила инновационную архитектуру, гарантирующую высокую скорость отклика и упрощающую внедрение новых функций. Дизайн переработали, появились улучшения, включая персонализированные ленты с рекомендательными технологиями.

Пользователям стали доступны три типа постов на выбор: Мнения, Знания и Истории.

«Мнения используются для обсуждений и обмена опытом, Знания — для вопросов, имеющих однозначный ответ, а Истории — для публикации больших статей и описания личных впечатлений», — сказано в сообщении пресс-службы VK.

Для удобства навигации и организации контента введены «пространства», на которые можно подписываться, как и на других пользователей. Обновлена и система оценки вклада: теперь она представлена «кармой» — численным показателем, отражающим активность и ценность каждого участника для сообщества.

Пользователи ищут не только правильные, но и человечные ответы. Им интересно разнообразие точек зрения, подлинный опыт, поддержка и сочувствие, отметила руководитель «Ответов Mail» Ольга Клочкова.

Сервис «Ответы Mail» был запущен в 2006 году. С тех пор на 175 миллионов вопросов было найдено 1,2 миллиарда ответов.