Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Нефть и Капитал

В апреле Япония нарастила поставки российского сжиженного природного газа на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Доля СПГ, поставляемого из РФ, в общем объеме японского импорта достигла 6,55%, сообщает oilcapital.ru. Кроме того, на 10,5% выросли объемы импорта угля из России. Что касается российских нефтепродуктов, то Токио, как и ранее, их не закупает.

Ставропольский край

В столице Ставрополья в результате взрыва в жилом доме пострадали трое человек. В МЧС сообщили, что одна женщина получила ожоги и была доставлена в стационар. Еще двое пострадавших, один из которых – ребенок, проходят амбулаторное лечение информирует newstracker.ru. Пять квартир и более 50 авто получили повреждения. Жильцам предоставили размещение в здании школы.

Республика Удмуртия

В Удмуртии медианная зарплата фармацевтов составляет 58,9 тыс. рублей. Регион занимает шестое место среди субъектов Приволжского округа. По причине низких зарплат в республике наблюдается нехватка кадров, пишет udm-info.ru. На фоне роста спроса на специалистов в отрасли нехватка провизоров в РФ может достичь 30%.

Ростовская область

На выборах 2026 года Ростовская область лишится одного мандата в Госдуме. Соответствующее решение принято в связи с перераспределением мест после присоединения новых территорий, сообщает rostovgazeta.ru. Схема будет применяться на выборах.

Волгоградская область

В в Красноармейском районе Волгограда во время мощного урагана сильный порыв ветра сорвал крышу с многоэтажного дома №4 по улице 50 лет Октября. В результате квартиры были затоплены дождевой водой, передают novostivolgograda.ru. Жители дома утверждают, что дождем залиты не только верхние квартиры — вода затопила все пять этажей здания. Шокированные граждане пытаются спасти мебель и ценные вещи.

Нижегородская область

Более трети жителей региона употребляют алкоголь каждые выходные или чаще. Участниками анонимного опроса стали 929 человек. Из них 22% сообщили, что вообще не пьют спиртное, а 28% отметили, что употребляют алкоголь очень редко. По праздникам выпивают 15% респондентов, информирует newsnn.ru.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле бывший правоохранитель в обмен на деньги передавал оперативную информацию сотруднику ритуальной службы. Этим он занимался с августа 2021 до июля минувшего года. Оперативный дежурный несколько раз сообщил работнику ритуальной организации сведения об адресах умерших горожан, за что получал деньги в размере трех-девяти тысяч рублей, сообщает tagilcity.ru.

Оренбургская область

В Орске прокурор подал обращение в суд с требованием обязать власти города принять меры по отлову бездомных животных. Автор документа выразил недовольство работой орской горадминистрации и управления жилищно-коммунального дорожного хозяйства и транспорта. Прокурор убежден, что данные организации не уделяют должного внимания проблеме бездомных животных, информирует 56orb.ru.

Тюменская область

В Тюмени цены на картофель превысили сотню рублей за килограмм. Овощ, ранее входивший в перечень самых доступных продуктов питания, постепенно превращается в роскошь. Цены на него в регионе стремительно растут — за килограмм отечественного картофеля просят почти сотню рублей, а импортный продают по 190 рублей. Удивленные стоимостью корнеплода горожане заявляют, что имеет смысл перейти на гречку. Цифры на ценниках вызывают у покупателей нешуточное беспокойство, пишет nashgorod.ru.

Омская область

Омские правоохранители обнаружили подпольный игорный клуб. По информации gorod55.ru, администратором заведения работала 24-летняя жительница региона. В ходе обыска полицией были изъяты 43 компьютера для игр и другое техническое оборудование. Также полицейские обнаружили в помещении записи, телефон с контактами клиентов и свыше 83 тысяч рублей наличными.

Карелия

В ходе бытового конфликта, разгоревшегося во время застолья, жительница Карелии напала на свою пожилую мать, пишет karelinform.ru. Она ударила 73-летнюю пенсионерку стеклянной бутылкой по голове, после чего сама обратилась в полицию. Правонарушительница признала вину и раскаялась. Уголовное дело будет направлено на рассмотрение в судебные органы. Обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.

Приморский край

В Приморье водитель самосвала сбил 4-летнего ребенка, неожиданно выбежавшего на дорогу. По информации vostokmedia.com, мальчик госпитализирован в больницу. Известно, что водитель грузовика управлял транспортным средством без водительского удостоверения и не обучался в автошколе.

Башкирия

В селах Приютово и Тулубаево Республики Башкирия во время сильного шторма сорвало крыши нескольких домов. Как пишет mkset.ru, , люди не пострадали. Спасатели оценивают ущерб, причиненный стихией.

Краснодарский край

В городе Горячий Ключ стихия блокировала несколько городских улиц. По данным Kuban Press, порывы ветра повалили несколько деревьев. Спасатели уже занимаются устранением ущерба, нанесенного стихией. До конца 21 мая в регионе продолжит действовать штормовое предупреждение о ливнях, грозах, граде и шквалистом ветре.

Хабаровский край

На одной из строительных площадок Хабаровска произошло обрушение части балконной кладки на пешеходную зону. Строительные блоки вылетели за пределы площадки. Прохожие чудом не пострадали. Как пишет transsibinfo.com, представители компании-застройщика связывают происшествие с сильным ветром. Они рассказали, что на стройплощадке обрушилась свежая кладка балконного ограждения, установленная незадолго до шторма.

Новосибирск

В Новосибирске участница родительского комитета детсада присвоила около 300 тысяч рублей, собранные на выпускной, информирует atas.info. Деньги были собраны с родителей трех выпускных групп детского сада на организацию праздника. Собрав по 12 тысяч рублей с каждого родителя, обманщица исчезла вместе с деньгами. В правоохранительные органы поступило обращение от пострадавших, но уголовное дело по статье «Мошенничество» не было возбуждено из-за отсутствия достаточных оснований.

Челябинская область

Бывший директор «Челябинскавтотранс» получила реальный срок за обман дольщиков. По информации издания kursdela.biz, Челябинский областной суд изменил приговор, вынесенный ранее экс-директору ООО «Челябинскавтотранс» Людмиле Ребреш. Вместо условного срока в 5 лет и штрафа в 650 тысяч рублей обвиняемую приговорили к реальному лишению свободы в колонии общего режима. С 2016 по 2020 год Ребреш обманула владельцев квартир в домах на улицах Сулимова и Омская в Челябинске. Заключив договоры, она получила право на использование земельного участка стоимостью более 2,7 млн рублей, принадлежавшего 41 собственнику. Выполнять свои обязательства при этом она не намеревалась.

Хакасия

В Хакасии постепенно начинает стабилизироваться ситуация с паводками. По данным newkhakasiya.online, в реке Абакан уровень воды снизился на 20 см, составив 403 см. В Абазе уровень составляет 407 м, в аале Райков — 826 см. В МЧС сообщают о стабилизации ситуации и о преодолении пикового этапа паводков.

Приморский край

Город Находка отпраздновал свое 75-летие масштабными мероприятиями — костюмированным парадом собак, концертом, народными гуляниями и салютом. по словам Олега Кожемяко, город является «жемчужиной Приморья» и активно развивается в социальной и экономической сферах. Об этом сообщает zr.media.

Красноярский край

Житель Ачинска выбросил с четвертого этажа 7-месячного щенка, который просился на улицу. По данным prmira.ru, 41-летний хозяин собаки заявил полицейским, что в момент происшествия был пьян и разозлился на животное за то, что оно скулило. Пес получил серьезные травмы – переломы всех конечностей. Ему уже оказали медпомощь, сейчас собака проходит лечение. Против правонарушителя возбуждено уголовное дело.

Пермский край