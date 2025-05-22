В парке «Москворецкий» сделали смотровые балкончики и обновили прогулочные тропы В природно-историческом парке «Москворецкий» на участке набережной Москвы-реки от МКАД до Строгинского моста прошли работы по благоустройству. 22 мая, 11:47 Прошли работы по благоустройству в парке «Москворецкий». Обложка © mos.ru

В парке обновили прогулочные тропы и сделали смотровые балкончики. Площадки оборудовали навесами, где можно укрываться от осадков и наслаждаться видами на реку в любую погоду. Во время работ по благоустройству смонтировали винтовые опоры без применения тяжёлой крупногабаритной техники. Это позволило не запечатывать почву и свести к минимуму ущерб естественной среде.

До начала работ на набережной Москвы-реки вдоль берега большого полуострова в некоторых местах уже были небольшие участки с прогулочными тропами. Но настилы со временем пришли в негодность, покрытия повредились, покосились поручни, а местами они вообще отсутствовали. Кроме того, не было сходов для маломобильных посетителей.

Сейчас здесь смонтировали новые настилы на свайном основании. В них встроили смотровые балкончики, а также обустроили отдельно стоящие смотровые площадки.

Прогулочные тропы проходят в видовых зонах, на участках со сложным рельефом и в переувлажнённых местах. Общая протяжённость настилов составляет примерно 300 метров. Их основная задача — уберечь почву и растительность от вытаптывания и порчи. Одновременно с этим настилы обозначают маршрут и по ним удобно передвигаться.

Все входы на новые настилы находятся на одном уровне с покрытием прилегающих дорожек, благодаря чему по ним удобно передвигаться маломобильным посетителям парка. Кроме того, для безопасного передвижения по ним установлены ограждения.

На настилах сделаны три смотровые площадки в виде прямоугольных балкончиков размером четыре на 6,5 метра, и ещё один балкончик установлен отдельно. Они оборудованы скамьями и урнами, а также навесами из поликарбоната, чтобы посетители могли укрыться от осадков. Здесь можно понаблюдать за животными и птицами, сделать красивые фотографии, отдохнуть после прогулки или просто насладиться тишиной и покоем.

На береговой линии у воды теперь также располагаются две круглые смотровые площадки диаметром 16 метров. На них разместили урны и шезлонги для принятия солнечных ванн или созерцания водной глади реки. Ещё четыре смотровые площадки в виде балкончиков появились на берегу Малого Строгинского затона.

Смотровые балкончики и площадки гармонично вписались в природную среду и являются хорошим примером современного подхода к организации отдыха на парковых территориях.

Авторы Валерия Мишина