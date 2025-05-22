Универсальное поле для игры в футбол и регби обустраивают на стадионе «Металлург» Старое футбольное поле уже демонтировали. Идут работы по установке системы спортивного освещения и подготовке основания для создания круговых беговых дорожек. 22 мая, 11:51 В Москве обустраивают универсальное поле для игры в футбол и регби. Обложка © mos.ru

На стадионе «Металлург» обустраивают универсальное игровое поле с подогревом. На нем можно будет играть в регби и футбол. Это позволит расширить возможности для тренировок студентов Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, для которых стадион стал домашней ареной. Работы проводят в рамках реконструкции исторического объекта. Главная задача — превратить стадион в современную и многофункциональную спортивную зону, которая будет соответствовать актуальным стандартам и требованиям.

Уже демонтировали старое футбольное поле. Ведутся работы по установке системы спортивного освещения и подготовке основания для создания круговых беговых дорожек. Для универсальной игровой арены уже уложили и утрамбовали слой песка, а также обустроили дренажную систему. Затем на песок насыпали крупный щебень и уплотнили его, потом — опять слой песка, в котором укладывают трубки системы подогрева. Параллельно с помощью виброкатка утрамбовывают два слоя щебня более мелких пород, а затем уложат специальное покрытие из искусственной травы.

Общий размер нового универсального игрового поля составит свыше девяти тысяч квадратных метров — на 2,6 тысячи больше прежнего. За счет чего его можно будет использовать для двух видов спорта. С помощью специальной разметки выделят зону для игры в футбол (ее размер составит 68 на 95 метров), а регбийное пространство займет площадь свыше 8,1 тысячи квадратных метров. Кроме того, для быстрой трансформации поля под разные виды спорта установят мобильные передвижные футбольные ворота, которые легко убираются.

Требования к финишному покрытию для обоих видов спорта одинаковые, поэтому будет использован искусственный газон. Под ним проложат амортизирующий слой, который снизит возможность получения травм во время игры в регби. Искусственная трава проста в уходе и эксплуатации. Для густоты, плотности и устойчивости ворса его просыплют песком и прочешут, чтобы тот осел. Следующим слоем тем же способом уложат мелкую резиновую крошку — она создаст дополнительный амортизирующий слой и поможет снизить ударные нагрузки. Кроме того, для поддержания игровых характеристик искусственного газона в холодное время года предусмотрена система обогревающих трубопроводов — играть можно будет даже зимой.

Рядом с универсальной ареной установят трибуну на 610 мест с навесом. Ее соединят с административно-бытовым комплексом, который уже начали делать. Следить за ходом матчей будет удобно на специальном табло. Вокруг игрового поля проложат восемь беговых дорожек, столько же их появится и со стороны трибуны — для тренировок на короткие дистанции. На поле установят четыре 35-метровые спортивные мачты с 22 прожекторами в каждой. Таким образом, проводить тренировки можно будет и вечером.

Проекты по созданию комфортной городской среды, реализуемые в столице, соответствуют целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Авторы Валерия Мишина