Весна принесла двойную волну аллергии Температурные аномалии весны текущего года добавили сюрпризов людям, подверженным аллергии на пыльцу. 22 мая, 13:12 Специалисты зафиксировали двойную волну аллергии этой весной. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pheelings media

Специализированные ресурсы позволяют отслеживать уровень концентрации пыльцы в воздухе. В текущем сезоне интерес к таким ресурсам показал уже два пика, что может говорить о двойной волне аллергии у россиян. Такие выводы сделали аналитики МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов на сайтах мониторинга концентрации пыльцы.

Первый пик случился в период с 7 по 14 марта. Он оказался на 140% выше, чем в аналогичный промежуток времени 2024 года. Далее посещение ресурсов пошло на спад вслед за похолоданием.

Второй пик наблюдался во второй половине апреля, с максимальными значениями с 19 по 23 апреля. При этом 21 апреля стало самым активным днём за весь исследуемый период. Трафик на сайты мониторинга пыльцы побил рекорд по объёму.

По данным медицинской компании СберЗдоровье, спрос на консультации врачей-аллергологов этой весной вырос на 32%. Больше всего консультаций и в 2024, и в 2025 годах пришлось на аудиторию моложе 18 лет. Это связано с тем, что чаще всего сезонная аллергия дебютирует в детском или подростковом возрасте. Однако она может проявиться впервые и у взрослого.

Авторы Валерия Мишина