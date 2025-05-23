Ускорился мобильный интернет на территории крупнейшей московской усадьбы За первые четыре месяца 2025 года жители и гости столицы стали прогуливаться по территории московских усадеб на 26% чаще, а использование мобильного трафика увеличилось на 11%. 23 мая, 10:29 В усадьбе «Кузьминки» ускорился мобильный интернет. Обложка © kuzminki-msk, © Freepik / kroshka-nastya

Чтобы посетители объектов культурного наследия могли делиться впечатлениями в режиме реального времени, пользоваться картами, мессенджерами и видеосервисами, МегаФон ускорил мобильный интернет в музее-усадьбе «Кузьминки» — одном из самых популярных исторических парков столицы.

Инженеры модернизировали базовые станции, задействовав в них сразу несколько диапазонов — от низкочастотных до высокочастотных. Низкочастотные лучше проникают в здания и обеспечивают стабильную голосовую связь как внутри зданий на территории усадьбы, так и снаружи. Среднечастотные и высокочастотные диапазоны (LTE-1800 и LTE-2100) обеспечивают равномерное покрытие по всей локации и стабильную скорость мобильного интернета.

На всей территории усадьбы теперь поддерживается технология VoLTE, благодаря которой можно звонить и одновременно использовать мобильный интернет без потери в качестве сигнала. Телеком-оборудование также оснащено технологией MIMO 4х4 — одновременная передача больших объёмов данных по параллельным каналам связи помогает максимально эффективно использовать сеть и сохраняет качественное соединение даже в часы высокой нагрузки.

Авторы Валерия Мишина