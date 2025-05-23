В Россию впервые начнут возить пиво из Северной Кореи

В России скоро начнутся продажи северокорейского пива Tumangang. Владивостокская компания «Восток-Энергия» получила эксклюзивные права на импорт и дистрибуцию этого алкогольного напитка в России. Уже в июне 2025 года первые партии светлого лагера и тёмного стаута в стеклянных бутылках поступят в продажу, первоначально — в магазины Дальнего Востока, а затем и по всей стране, сообщает «РБК-Восток».

Производителем является северокорейское предприятие Rason Ryongson General Processing Factory, начавшее выпуск пива в 2020 году. Для розлива используется тара из-под китайского пива Tsingtao. По данным экспертов, около 80% продукции завода потребляется внутри КНДР, и лишь 20% идёт на экспорт.

Этот проект стал возможен после того, как «Восток-Энергия» в апреле оформила необходимые документы, включая декларацию соответствия в Росаккредитации. Примечательно, что это первая официальная заявка на ввоз пива из Северной Кореи в Россию. Точные объёмы планируемых поставок пока не разглашаются, но известно, что разрешение позволяет осуществлять ввоз многократно.

Эксперты рынка с интересом наблюдают за этим начинанием, отмечая его новаторский характер. Успех предприятия будет зависеть от многих факторов, включая ценовую политику, качество продукта и готовность российских потребителей попробовать необычный алкогольный напиток. Кроме того, этот шаг демонстрирует расширение товарооборота между Россией и КНДР, выходящее за рамки традиционных сырьевых поставок.