Филипп Киркоров уже две недели лежит в больнице

Певца Филиппа Киркорова госпитализировали в Москве, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, причина — в осложнениях после ожога на недавнем концерте в Петербурге. Сейчас артист находится в отделении экстренной хирургии.

Как рассказал Mash пластический хирург Тимур Хайдаров, который ранее делал операции народному артисту России, процесс заживления того самого ожога затянулся, пошло осложнение из-за сахарного диабета. В больнице поп-король лежит уже две недели. Представители Киркорова подтвердили факт наблюдения артиста у врачей.