Филипп Киркоров уже две недели лежит в больнице
Филиппа Киркорова госпитализировали в Москве
Филипп Киркоров. Обложка © Life.ru
Певца Филиппа Киркорова госпитализировали в Москве, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, причина — в осложнениях после ожога на недавнем концерте в Петербурге. Сейчас артист находится в отделении экстренной хирургии.
Как рассказал Mash пластический хирург Тимур Хайдаров, который ранее делал операции народному артисту России, процесс заживления того самого ожога затянулся, пошло осложнение из-за сахарного диабета. В больнице поп-король лежит уже две недели. Представители Киркорова подтвердили факт наблюдения артиста у врачей.
При этом сообщения о том, что у Киркорова «разорвались импланты» — фейк.
Напомним, Филипп Киркоров получил ожог руки на концерте в Петербурге 25 апреля: к его костюму была прикреплена пиротехника, которая и обожгла певца. Представитель певца Екатерина Успенская с юмором отметила, что одежда народного артиста заискрилась от его энергии. Сам Киркоров тоже отреагировал на ситуацию с присущим ему чувством юмора. Однако, видимо, последствия этого ЧП оказались серьёзнее, чем представлялось ранее.