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Регион
23 мая, 11:40

Филипп Киркоров уже две недели лежит в больнице

Филиппа Киркорова госпитализировали в Москве

Филипп Киркоров. Обложка © Life.ru

Филипп Киркоров. Обложка © Life.ru

Певца Филиппа Киркорова госпитализировали в Москве, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, причина — в осложнениях после ожога на недавнем концерте в Петербурге. Сейчас артист находится в отделении экстренной хирургии.

Как рассказал Mash пластический хирург Тимур Хайдаров, который ранее делал операции народному артисту России, процесс заживления того самого ожога затянулся, пошло осложнение из-за сахарного диабета. В больнице поп-король лежит уже две недели. Представители Киркорова подтвердили факт наблюдения артиста у врачей.

При этом сообщения о том, что у Киркорова «разорвались импланты» — фейк.

Заискрилась от энергии: Представители Киркорова объяснили ЧП с вспыхнувшей на концерте одеждой
Заискрилась от энергии: Представители Киркорова объяснили ЧП с вспыхнувшей на концерте одеждой

Напомним, Филипп Киркоров получил ожог руки на концерте в Петербурге 25 апреля: к его костюму была прикреплена пиротехника, которая и обожгла певца. Представитель певца Екатерина Успенская с юмором отметила, что одежда народного артиста заискрилась от его энергии. Сам Киркоров тоже отреагировал на ситуацию с присущим ему чувством юмора. Однако, видимо, последствия этого ЧП оказались серьёзнее, чем представлялось ранее.

Александра Вишнякова
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