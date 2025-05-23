Названа причина смертельного крушения вертолёта в Орловской области

Причиной крушения вертолёта в Орловской стал отказ двигателя. Об этом сообщает SHOT.

Как пишет телеграм-канал, экипаж винтокрылого судна погиб. Вертолёт рухнул на территорию заброшенного химического предприятия на окраине посёлка городского типа Нарышкино Урицкого района.