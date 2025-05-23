Названа причина смертельного крушения вертолёта в Орловской области
SHOT: Отказ двигателя стал причиной крушения вертолёта под Орлом, экипаж погиб
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Причиной крушения вертолёта в Орловской стал отказ двигателя. Об этом сообщает SHOT.
Как пишет телеграм-канал, экипаж винтокрылого судна погиб. Вертолёт рухнул на территорию заброшенного химического предприятия на окраине посёлка городского типа Нарышкино Урицкого района.
Напомним, ранее сообщалось, что вертолёт упал в Орловской области. Катастрофа произошла около 14 часов.