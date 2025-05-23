В районе Бирюлёво Западное проходит модернизация Сейчас в работе сразу три проекта модернизации социальной инфраструктуры района — реконструкция поликлиники, школы № 2001, а также ледового центра «Пингвины». 23 мая, 17:26 Сразу три проекта модернизации реализуются в районе Бирюлёво Западное. Обложка © mos.ru

Городская поликлиника № 52 является основным медицинским учреждением для двух больших московских районов — Бирюлёва Западного и Бирюлёва Восточного. В ближайшие месяцы будет завершена реконструкция головного здания. Таким образом, все пять корпусов поликлиники будут соответствовать новому московскому стандарту. Ещё один важный для местных жителей проект — модернизация корпуса начальных классов школы № 2001. В сентябре 2025 года обновлённая, светлая и красивая школа примет первых учеников. Сейчас в рамках программы «Моя школа» ещё в 100 школьных зданиях начинаются работы, которые планируется завершить в 2026-м. Кроме того, проводятся работы по комплексной реконструкции ледового центра «Пингвины», который является центром развития хоккея и фигурного катания в этом районе.

Поликлиника № 52 на Медынской улице

В программу модернизации первичного звена включили около 340 зданий взрослых и детских поликлиник. Уже завершена реконструкция 290 медицинских учреждений.

Хорошим примером обновления городской поликлиники служит реконструкция семиэтажного здания медучреждения на Медынской улице площадью более 10 тысяч квадратных метров. В последние годы в нём размещается головное здание городской поликлиники № 52, где медицинскую помощь получают около 43 тысяч москвичей.

Фото © mos.ru / М. Мишин

Комплексная реконструкция поликлиники началась в конце 2023 года. Мощность учреждения после реконструкции составит 1430 посещений в смену. В поликлинике будут работать около 240 сотрудников, в том числе 86 врачей.

В ходе работ здание поликлиники практически полностью перестроят. Сделают новый фасад, заменят лифты, инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки. Специалисты также выполнят отделку помещений современными качественными материалами и другие необходимые работы.

Филиалы поликлиники № 52

В состав городской поликлиники № 52, помимо головного здания на Медынской улице (дом 7, корпус 1), входят четыре филиала. Для одного из них построили новое здание, а ещё три комплексно реконструировали в рамках первого этапа модернизации амбулаторного фонда.

Таким образом, с завершением реконструкции головного здания на Медынской улице все корпуса поликлиники № 52 будут соответствовать новому московскому стандарту. Общая площадь объектов составляет 36 тысяч квадратных метров, мощность — около 4,2 тысячи посещений в смену.

Школа № 2001 на Медынской улице

Трёхэтажный учебный корпус на 550 учеников на Медынской улице (дом 9а) построили в 1978 году. Модернизация здания началась в мае 2024 года. В нём обновят фасад и кровлю, заменят инженерные коммуникации, дверные и оконные блоки, проведут работы по внутренней отделке, а также полностью оснастят этот корпус новым оборудованием и мебелью. При отделке помещений используют качественные современные материалы. Пришкольную территорию благоустроят.

Цветовая гамма интерьеров будет приглушённой, с акцентами в виде акустических панелей, яркой мебели или элементов дизайна.

Спортивное ядро на пришкольной территории будет включать в себя беговые дорожки, площадки для прыжков в длину, волейбола, стритбола, мини-футбола и воркаута. Помимо этого появятся площадки для игр на свежем воздухе, тихого отдыха и проведения торжественных мероприятий, а также места для парковки велосипедов и самокатов.

Ледовый центр «Пингвины»

Ледовый центр «Пингвины» построили в 1999 году по адресу Булатниковская улица, дом 2б. С 2009-го он входит в состав Московской академии хоккея.

За 25 лет эксплуатации здание технически и морально устарело и по своей функциональности перестало отвечать современным требованиям к спортивным объектам. Модернизация началась в июне 2024 года.

Специалисты полностью заменят фасад и кровлю, капитально отремонтируют инженерные системы, выполнят устройство новой отмостки, наружного и внутреннего водостока, приведут в порядок лестницы, входные группы и козырьки. Также предусмотрены внутренняя отделка помещений и спортивных зон, восстановление напольного покрытия, обустройство новой технологической плиты хоккейной площадки и установка современного спортивного оборудования.

Авторы Валерия Мишина