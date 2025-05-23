Шесть жилых комплексов по программе реновации с применением префаб-технологий строят на севере Москвы При использовании такого метода часть элементов конструкции здания заранее изготавливают на заводах и собирают вместе уже на строительной площадке. 23 мая, 17:27 В Москве строят новые жилые комплексы по программе реновации. Обложка © mos.ru

В Северном административном округе с применением префаб-технологий возводят шесть новостроек по программе реновации. Благодаря такому методу сроки работ сокращаются до 30–50 процентов.

Строительство новых жилых комплексов активно проходит сразу в трёх районах округа.

Жилая площадь шести новостроек, которые возводят на севере столицы с применением префаб-технологий, составит свыше 190 тысяч квадратных метров. В Коптеве возводят четыре жилых комплекса. По одному строят в Бескудниковском и Головинском районах. Почти все материалы для строительства и отделки зданий по программе реновации отечественного производства. Их качество не уступает импортным аналогам.

Благоустроят и придомовую территорию новостроек. Здесь высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, оборудуют площадки для активного отдыха и занятий спортом. Для безопасности и комфорта жителей установят камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения.

В рамках реализации программы реновации особое внимание уделяется качеству жилых объектов и срокам их возведения. Строительство домов проходит под контролем Мосгосстройнадзора. За это время проведено суммарно более 30 выездных проверок. В ходе мероприятий инспекторы оценивали качество выполненных работ и применённых материалов на соответствие требованиям проектной документации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с помощью префаб-технологий часть элементов конструкции здания заранее изготавливают на заводах и собирают вместе на строительной площадке. В результате трудозатраты на квадратный метр площади уменьшаются в два-три раза. Время эксплуатации таких зданий составляет 100 лет и больше.

Напомним, что программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Мэр Москвы поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Авторы Валерия Мишина