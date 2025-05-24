Летом повысят социальные выплаты. Кому и когда сделают прибавку Различные социальные выплаты летом повысят на региональном и федеральном уровнях. Кто станет получать больше с лета 2025 года и на сколько? 23 мая, 21:20 Юристы рассказали, какие социальные выплаты повысят летом. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

С 1 июня 2025 года в Костромской области повысят ежемесячное пособие для опекунов. Оно будет составлять 10 тысяч рублей.

Стоит отметить, что 1 июня отмечается Всемирный день защиты детей. К нему приурочены дополнительные выплаты на детей, которые делают на региональном уровне. Например, такая мера поддержки есть в Свердловской области.

— Там будут выдавать деньги на покупку для ребёнка товаров первой необходимости в размере 50 тысяч рублей. Их получат женщины, имеющие российское гражданство, постоянно проживающие в Свердловской области и родившие первого ребёнка с 1 января 2025 года в возрасте до 23 лет, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

В Белгородской области с 1 июня многодетным семьям будет предоставляться ежегодная компенсация расходов на покупку школьной и спортивной формы детям на весь период обучения. Составит компенсация 10 тысяч рублей.

С 1 августа пенсию работающих пенсионеров повысят. Это произойдёт за счёт перерасчёта страховых взносов, которые работодатель перечислил в Социальный фонд России за предыдущий год. Выходит, что пенсионер отработал ещё один трудовой год, за счёт чего увеличивается количество заработанных пенсионных баллов. Они, в свою очередь, влияют на размер пенсии.

С 1 августа 2025 года работающим пенсионерам сделают прибавку на основе пенсионных баллов, которые были начислены за 2024 год. Сумма прибавки индивидуальна.

Кроме того, с 1 августа сделают перерасчёт доплат к пенсии, которые получают бывшие лётчики и шахтёры. Деньги переводят из средств, которые за них перечисляют работодатели. Такие доплаты — дополнительная мера социальной поддержки людей, которые трудились в тяжёлых условиях. Пересчитывают доплаты четыре раза в год. Летняя прибавка попадает на 1 августа.

В Социальном фонде сообщили, что проактивно направляют гражданам уведомления о льготах и выплатах, на которые человек имеет право при наступлении социально значимых событий. В частности, при создании семьи, установлении инвалидности, рождении ребёнка, а также при достижении определённого возраста. Сообщения направляют в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Так, с начала этого года россияне получили более 2,6 млн таких уведомлений. Большинство из них (1,6 млн) было направлено родителям, чьи дети достигли возраста от трёх до 11 лет. После этого у семьи появилось право на различные выплаты и пособия. 533 тысячи уведомлений затрагивало меры поддержки, доступные в связи с рождением ребёнка.

— После наступления подобных событий у человека появляется право на разные меры. Многодетным семьям из некоторых регионов, например, положена разовая выплата при поступлении ребёнка в школу, а также ежегодная выплата на приобретение письменных принадлежностей, одежды и спортивной формы для школы. По линии Социального фонда это различные выплаты на детей, в том числе в случае их усыновления. Проактивные уведомления помогают россиянам вовремя узнавать о финансовой помощи со стороны государства и пользоваться ею, — рассказали в СФР.

Авторы Нина Важдаева