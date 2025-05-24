«Комсомольская правда» отмечает вековой юбилей

24 мая исполняется ровно сто лет со дня выхода первого номера «Комсомольской правды». Основанная в 1925 году как официальный печатный орган ЦК ВЛКСМ, газета задумывалась как рупор для молодых строителей нового социалистического государства. Однако за вековую историю она пережила несколько эпох — от советской до цифровой — и сумела сохранить не только имя, но и широкую читательскую аудиторию.

В советские годы «Комсомолка» освещала ударные стройки, героев труда, достижения науки и молодежные инициативы. В 1970-е газета достигла тиража свыше 20 миллионов экземпляров и стала одной из самых популярных в мире. После распада СССР «Комсомольская правда» смогла адаптироваться к новым условиям, превратившись в влиятельное общенациональное СМИ.

Сегодня это не только ежедневная газета, но и мощный медиахолдинг с собственным радио, ТВ, сайтом, приложениями и активным присутствием в соцсетях. Аудитория «КП» составляет десятки миллионов человек — как в России, так и за её пределами.

К столетнему юбилею редакция подготовила серию специальных проектов: ретро-подборки материалов прошлых лет, встречи с легендами газеты, интервью с журналистами и спецвыпуски. Также был запущен юбилейный хештег и конкурс воспоминаний для читателей, чьи судьбы были связаны с «Комсомольской правдой».