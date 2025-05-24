В Химках накрыли притон, работавший под видом массажного салона

В Химках полиция накрыла салон, где оказывались интимные услуги. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области, задержаны три девушки-«массажистки», и двое организаторов этих сомнительных мероприятий.

В Химках накрыли притон, работающий под видом массажного салона. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

В ходе обыска в помещении салона на улице Панфилова были обнаружены доказательства его функционирования в качестве притона: прейскурант на услуги, расписание работы девушек, финансовая отчётность, спиртные напитки, телефоны и секс-игрушки. У администратора была изъята выручка, полученная за оказанные интим-услуги.

«Оперативники задержали по указанному адресу трёх работниц заведения в возрасте от 23 до 36 лет, занимавшихся проституцией. Поимка правонарушительниц состоялась сразу после того, как они оказали клиентам услуги сексуального характера», — говорится в сообщении МВД.

В результате оперативных мероприятий были задержаны организаторы нелегального борделя. Ими оказались двое мужчин: 38-летний житель Зеленограда и 46-летний уроженец Краснодарского края. Против них возбуждено уголовное дело по статье об организации занятия проституцией. На время следствия они находятся под подпиской о невыезде. В отношении девушек, предоставлявших интимные услуги, составлены административные протоколы.