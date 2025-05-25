Психолог объяснила опасность «Бомбардиро Крокодило» и «Тралалеро Тралала» в инфополе детей

Если ребенок, листая мемы с «Бомбардиро Крокодило» и «Тралалеро Тралала», ограничивается лишь просмотром картинок, не вникая в их смысл, то это не представляет для него никакой угрозы. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила психолог Инна Макарова.

«Сама по себе такая картинка не будет являться пагубной для детей, потому что дети очень часто в своих рисунках или в играх конструируют, сочетая несочетаемое. То есть через это идёт их взаимодействие с миром», — сказала она.

Эксперт пояснила, что если ребёнок осознаёт смысл песни и сознательно использует связанные с ней образы, то ситуация приобретает иной характер. В таком случае, по мнению психолога, важно проанализировать содержание песни — какие ценности она пропагандирует, содержит ли призывы к чему-либо или негативный подтекст. Если произведение носит деструктивный характер, специалист считает необходимым маркировать его 18+, а в случае экстремистского содержания — добиваться судебного запрета.

Психолог подчеркнула, что детям любого возраста необходимо доступно объяснять разницу между допустимым и недопустимым контентом, в том числе в формате мемов. Она раскритиковала распространённую среди родителей практику ухода от обсуждения сложных тем под предлогом возраста ребёнка, отмечая, что современные дети с ранних лет активно осваивают цифровое пространство и при желании найдут интересующую их информацию независимо от родительского контроля.

Специалист рекомендует взрослым сначала самостоятельно изучить контент, которым интересуется ребёнок, сформировать обоснованное мнение, а затем адаптировать его для разговора с учётом возраста — использовать простые понятные формулировки для дошкольников и более развёрнутые объяснения для подростков. Такой подход, по мнению эксперта, позволяет выстроить доверительный диалог и дать ребёнку адекватное представление о спорном контенте.