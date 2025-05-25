Психолог объяснила опасность «Бомбардиро Крокодило» и «Тралалеро Тралала» в инфополе детей
Психолог Макарова: Брейнрот мемы не навредят, если ребёнок не вникает в смысл
Бомбардиро Крокодило. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fishy.ai.animation
Если ребенок, листая мемы с «Бомбардиро Крокодило» и «Тралалеро Тралала», ограничивается лишь просмотром картинок, не вникая в их смысл, то это не представляет для него никакой угрозы. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила психолог Инна Макарова.
«Сама по себе такая картинка не будет являться пагубной для детей, потому что дети очень часто в своих рисунках или в играх конструируют, сочетая несочетаемое. То есть через это идёт их взаимодействие с миром», — сказала она.
Эксперт пояснила, что если ребёнок осознаёт смысл песни и сознательно использует связанные с ней образы, то ситуация приобретает иной характер. В таком случае, по мнению психолога, важно проанализировать содержание песни — какие ценности она пропагандирует, содержит ли призывы к чему-либо или негативный подтекст. Если произведение носит деструктивный характер, специалист считает необходимым маркировать его 18+, а в случае экстремистского содержания — добиваться судебного запрета.
Психолог подчеркнула, что детям любого возраста необходимо доступно объяснять разницу между допустимым и недопустимым контентом, в том числе в формате мемов. Она раскритиковала распространённую среди родителей практику ухода от обсуждения сложных тем под предлогом возраста ребёнка, отмечая, что современные дети с ранних лет активно осваивают цифровое пространство и при желании найдут интересующую их информацию независимо от родительского контроля.
Специалист рекомендует взрослым сначала самостоятельно изучить контент, которым интересуется ребёнок, сформировать обоснованное мнение, а затем адаптировать его для разговора с учётом возраста — использовать простые понятные формулировки для дошкольников и более развёрнутые объяснения для подростков. Такой подход, по мнению эксперта, позволяет выстроить доверительный диалог и дать ребёнку адекватное представление о спорном контенте.
Напомним, «Бомбардиро Крокодило» был создан пользователем TikTok под ником armenjiharhanyan. В начале 2025 года картинка вошла в топ-1 мемов в Сети. Life.ru уже рассказывал, почему подобные шутки обретают популярность и можно ли осуждать зумеров, которые хихикают с подобной чуши.