Прошёл юбилейный турнир по футболу для детей-сирот В пятницу в Сочи состоялся финал крупнейшего благотворительного футбольного турнира для детей-сирот «Будущее зависит от тебя». 26 мая, 15:33 Прошёл турнир для детей-сирот в Сочи. Обложка © Пресс-служба МегаФона

Турнир стал в 2025 году особенным не только благодаря круглой дате, но и новым активностям. Помимо спортивных состязаний ребята могли себя попробовать в роли репортёров и SMM-специалистов: 94 воспитанника по очереди вели телеграм-канал проекта. Еще 830 ребят прошли профориентационную программу от «Города навыков SkillCity», которая помогает определиться с будущей профессией. Масштабное спортивное мероприятие поддержала сборная России по футболу и ведущие футбольные клубы страны.

В соревновании этого года приняли участие 2862 юных спортсмена из 140 детских домов. География проекта охватила 54 региона России. Победители юбилейного турнира получат уникальную возможность — провести выходные со сборной России в рамках товарищеского матча со сборной Нигерии, а также отправятся в спортивный лагерь в Сербии.

Турнир «Будущее зависит от тебя», организованный компанией МегаФон, проводится на протяжении 20 лет, и за эти годы в нём приняло участие более 41 тысячи воспитанников детских домов.

Авторы Валерия Мишина