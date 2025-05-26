Топ-5 признаков рассеянного склероза: когда бить тревогу По данным Минздрава, почти 9 млн россиян имеют проблемы с нервной системой, из них 101 тысяча человек страдает рассеянным склерозом. Усталость, онемение, головокружение — когда эти симптомы говорят о серьёзных нарушениях? Читайте в материале Life.ru. 26 мая, 15:39 Некоторые проявления плохого самочувствия могут указывать на проблемы с нервной системой. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa, Krakenimages.com

Директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения РФ Екатерина Каракулина сообщила, что по сравнению с 2020 годом число госпитализированных пациентов с рассеянным склерозом в России увеличилось почти на 38,2%, а летальность — на 10%. Передаёт ТАСС.

— Мы сегодня отмечаем рост, увеличение госпитализации пациентов в стационар с рассеянным склерозом почти на 38,2% по сравнению с 2020 годом. И, конечно же, мы понимаем, что сегодня и число выписанных пациентов из стационара, то есть с подтверждённым заболеванием, в целом увеличилось на 34,9%, — заявила Каракулина.

Наша нервная система — это сложный механизм, который контролирует все процессы в организме. Когда в её работе происходят сбои, это может проявляться разными симптомами — от лёгкого дискомфорта до серьёзных нарушений. Одним из самых опасных заболеваний нервной системы является рассеянный склероз (РС) — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором разрушается миелиновая оболочка нервных волокон.

Вопреки распространённому мнению, рассеянный склероз свойственен не пожилым людям. Его даже называют болезнью молодых. По статистике, заболевание чаще всего дебютирует в возрасте от 16 до 40 лет, обычно — в 25–30 лет. Очень редко он начинает развиваться у детей и людей старше 50 лет.

Симптомы рассеянного склероза могут маскироваться под обычную усталость или стресс. Однако если они повторяются, усиливаются или сочетаются друг с другом, то это повод для обследования.

Но как понять, что ваши симптомы — это не просто последствия стресса или усталости, а тревожный сигнал? Рассмотрим пять ключевых признаков, которые могут указывать на нарушения в нервной системе, в том числе на рассеянный склероз. Не откладывайте визит к врачу!

Хроническая усталость и слабость

Ощущение постоянной усталости, даже после полноценного отдыха, — один из первых тревожных сигналов. При рассеянном склерозе усталость часто непропорциональна нагрузке и может возникать внезапно.

На что обратить внимание?

Слабость в мышцах, особенно в ногах.

Быстрая утомляемость даже при минимальной активности.

Ощущение «тяжести» в теле.

Онемение, потеря чувствительности

Повреждение нервных волокон при РС приводит к нарушению передачи сигналов между мозгом и телом. Это может проявляться в следующих симптомах:

Онемение или потеря чувствительности кожи может быть одним из симптомов рассеянного склероза. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Онемение рук, ног или лица.

Чувство «мурашек» или жжения.

Внезапная потеря чувствительности на отдельных участках кожи.

Если такие ощущения возникают часто и без очевидных причин (например, переохлаждения), стоит обратиться к неврологу.

Нарушения координации и головокружение

Проблемы с равновесием и частые головокружения — ещё один тревожный признак. При рассеянном склерозе это связано с повреждением нервных связей, отвечающих за координацию. Это проявляется в:

При рассеянном склерозе нарушается координация движений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ljupco Smokovski

Шаткости походки, неуверенности при ходьбе.

Внезапных приступах головокружения.

Трудностях с мелкой моторикой (например, застёгивании пуговиц).

Проблемы со зрением

Один из самых ранних симптомов РС — проблемы со зрительным нервом. Они вызывают следующие симптомы:

Размытость или двоение в глазах.

Боль при движении глазного яблока.

Временная потеря зрения (чаще на один глаз).

Эти симптомы могут появляться и исчезать, что затрудняет диагностику.

Размытость зрения может указывать на неврологические проблемы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ViDI Studio

Когнитивные нарушения

Рассеянный склероз влияет не только на физическое состояние, но и на мышление, память и концентрацию. Это проявляется в следующем:

Забывчивость, трудности с запоминанием информации.

Замедленное мышление.

Проблемы с планированием действий.

Когда обращаться к врачу?

Если вы заметили у себя несколько из перечисленных симптомов, особенно если они повторяются или усиливаются, важно как можно скорее пройти обследование у невролога.

При первых признаках сбоев нервной системы следует обратиться к врачу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Goksi

Методы диагностики:

МРТ головного и спинного мозга.

Анализ спинномозговой жидкости.

Электрофизиологические тесты.

Ранняя диагностика позволяет вовремя начать лечение и замедлить развитие болезни.

Важно: не занимайтесь самолечением! При появлении настораживающих вас симптомов обратитесь к врачу.

Авторы Екатерина Субботина