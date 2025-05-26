Топ-5 признаков рассеянного склероза: когда бить тревогу
По данным Минздрава, почти 9 млн россиян имеют проблемы с нервной системой, из них 101 тысяча человек страдает рассеянным склерозом. Усталость, онемение, головокружение — когда эти симптомы говорят о серьёзных нарушениях? Читайте в материале Life.ru.
Некоторые проявления плохого самочувствия могут указывать на проблемы с нервной системой. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa, Krakenimages.com
Директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения РФ Екатерина Каракулина сообщила, что по сравнению с 2020 годом число госпитализированных пациентов с рассеянным склерозом в России увеличилось почти на 38,2%, а летальность — на 10%. Передаёт ТАСС.
— Мы сегодня отмечаем рост, увеличение госпитализации пациентов в стационар с рассеянным склерозом почти на 38,2% по сравнению с 2020 годом. И, конечно же, мы понимаем, что сегодня и число выписанных пациентов из стационара, то есть с подтверждённым заболеванием, в целом увеличилось на 34,9%, — заявила Каракулина.
Наша нервная система — это сложный механизм, который контролирует все процессы в организме. Когда в её работе происходят сбои, это может проявляться разными симптомами — от лёгкого дискомфорта до серьёзных нарушений. Одним из самых опасных заболеваний нервной системы является рассеянный склероз (РС) — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором разрушается миелиновая оболочка нервных волокон.
Вопреки распространённому мнению, рассеянный склероз свойственен не пожилым людям. Его даже называют болезнью молодых. По статистике, заболевание чаще всего дебютирует в возрасте от 16 до 40 лет, обычно — в 25–30 лет. Очень редко он начинает развиваться у детей и людей старше 50 лет.
Симптомы рассеянного склероза могут маскироваться под обычную усталость или стресс. Однако если они повторяются, усиливаются или сочетаются друг с другом, то это повод для обследования.
Но как понять, что ваши симптомы — это не просто последствия стресса или усталости, а тревожный сигнал? Рассмотрим пять ключевых признаков, которые могут указывать на нарушения в нервной системе, в том числе на рассеянный склероз. Не откладывайте визит к врачу!
Хроническая усталость и слабость
Ощущение постоянной усталости, даже после полноценного отдыха, — один из первых тревожных сигналов. При рассеянном склерозе усталость часто непропорциональна нагрузке и может возникать внезапно.
На что обратить внимание?
- Слабость в мышцах, особенно в ногах.
- Быстрая утомляемость даже при минимальной активности.
- Ощущение «тяжести» в теле.
Онемение, потеря чувствительности
Повреждение нервных волокон при РС приводит к нарушению передачи сигналов между мозгом и телом. Это может проявляться в следующих симптомах:
Онемение или потеря чувствительности кожи может быть одним из симптомов рассеянного склероза. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes
- Онемение рук, ног или лица.
- Чувство «мурашек» или жжения.
- Внезапная потеря чувствительности на отдельных участках кожи.
Если такие ощущения возникают часто и без очевидных причин (например, переохлаждения), стоит обратиться к неврологу.
Нарушения координации и головокружение
Проблемы с равновесием и частые головокружения — ещё один тревожный признак. При рассеянном склерозе это связано с повреждением нервных связей, отвечающих за координацию. Это проявляется в:
При рассеянном склерозе нарушается координация движений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ljupco Smokovski
- Шаткости походки, неуверенности при ходьбе.
- Внезапных приступах головокружения.
- Трудностях с мелкой моторикой (например, застёгивании пуговиц).
Проблемы со зрением
Один из самых ранних симптомов РС — проблемы со зрительным нервом. Они вызывают следующие симптомы:
- Размытость или двоение в глазах.
- Боль при движении глазного яблока.
- Временная потеря зрения (чаще на один глаз).
Эти симптомы могут появляться и исчезать, что затрудняет диагностику.
Размытость зрения может указывать на неврологические проблемы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ViDI Studio
Когнитивные нарушения
Рассеянный склероз влияет не только на физическое состояние, но и на мышление, память и концентрацию. Это проявляется в следующем:
- Забывчивость, трудности с запоминанием информации.
- Замедленное мышление.
- Проблемы с планированием действий.
Когда обращаться к врачу?
Если вы заметили у себя несколько из перечисленных симптомов, особенно если они повторяются или усиливаются, важно как можно скорее пройти обследование у невролога.
При первых признаках сбоев нервной системы следует обратиться к врачу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Goksi
Методы диагностики:
- МРТ головного и спинного мозга.
- Анализ спинномозговой жидкости.
- Электрофизиологические тесты.
Ранняя диагностика позволяет вовремя начать лечение и замедлить развитие болезни.
Важно: не занимайтесь самолечением! При появлении настораживающих вас симптомов обратитесь к врачу.