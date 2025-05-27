Сенсация геологов: золото и платина поднимаются из ядра Земли Стало известно о том, что золото и прочие драгоценные металлы способны подниматься к поверхности планеты. Может ли это в корне изменить принципы их добычи? Подробнее — в материале Life.ru. 26 мая, 21:27 Из-за движения в ядре Земли к её поверхности могут подниматься драгоценные металлы. Обложка © «Шедеврум»

Учёные из Гёттингенского университета (ФРГ) пришли к сенсационному выводу — глубинные залежи золота и других драгметаллов могут подниматься к поверхности Земли. Об этом сообщает журнал Nature.

— Когда мы увидели первые данные, то поняли — это настоящая золотая жила! Наши расчёты подтвердились: золото и другие тяжёлые металлы действительно перемещаются из ядра в мантию, — пояснил учёный Нильс Месслинг.

Дело в том, что крупнейшие запасы золота (более 99,999%) на Земле находятся на глубине более трёх тысяч километров. Долгое время учёные считали, что богатые залежи драгоценных металлов, оказавшихся в земном ядре, никогда не будут доступны для добычи.

Геохимиками в вулканических породах Гавайских островов было выявлено аномально высокое содержание изотопа рутения 100Ru. Данный элемент, как и золото, находится в металлическом ядре планеты. Это служит подтверждением того, что драгметаллы с границы ядра действительно могут подниматься к поверхности вместе с потоками раскалённой мантии.

Уточняется, что причиной вулканической активности на Гавайских островах может быть движение вещества из глубины Земли, которое оценивается учёными в сотни квадриллионов тонн породы.

Движение веществ в глубине Земли — причина вулканической активности. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AlexLMX

Данное исследование показало, что ядро планеты не изолировано целиком: части его содержимого могут перемещаться к поверхности. Исследователи не исключают, что данные процессы могут отчасти служить источником доступных в настоящее время запасов золота и платины.

Вулканолог, профессор геологического факультета МГУ, доктор геолого-минералогических наук Павел Плечов сомневается в том, что открытие изменит технологию добычи золота и других драгоценных металлов.

— Данная статья, на мой взгляд, имеет чисто научный интерес, а не прикладное значение, — заявил эксперт Павел Плечов в беседе с Life.ru.

По словам учёного, рутений изучается не потому, что его много, а потому, что его изотопные характеристики позволяют судить об источнике вещества. Та же самая история с вольфрамом. Но это не имеет отношения к их концентрации, тем более к месторождению.

— Если говорить о месторождениях, то большинство месторождений золота и других благородных металлов находятся в древних областях, где ещё не полностью эти металлы ушли в ядро. И вот с этими областями как раз связаны основные месторождения, — пояснил геолог.

Авторы Альмир Хабибуллин