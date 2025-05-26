Пиво или жизнь? В Крыму рецидивист устроил шоу с муляжом гранаты на АЗС и попал на видео

В Евпатории ранее судимый мужчина угрожал кассиру заправки муляжом гранаты, потому что ему не наливали пиво. По данным «Mash на волне», когда персонал нажал тревожную кнопку, агрессивный любитель пенного сбежал, но вскоре его задержали сотрудники Росгвардии.

Мужчина угрожал муляжом гранаты на АЗС в Евпатории. Видео © Telegram / Mash на волне

По данным телеграм-канала, мужчина, только освободился из изолятора и отправился «отмечать». Денег у него не оказалось, зато был муляж гранаты РГД-5.

Когда кассир отказался наливать бесплатно, буйный гость начал угрожать взрывом. Персонал нажал тревожную кнопку, и злоумышленник сбежал. Росгвардейцы поймали его неподалёку: увидев патруль, мужчина попытался выбросить «гранату» и убежать, но далеко уйти не успел.

Выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался за кражи и наркотики. Теперь он снова под присмотром силовиков — и, судя по всему, недолго погулял после освобождения.