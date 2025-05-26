Выпускники президентской платформы представили образ России будущего

В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» проходит форум «Команда возможностей». 250 выпускников образовательных программ, а также участники флагманских проектов и конкурсов платформы объединились, чтобы в формате экспертного диалога выработать пул идей и решений, направленных на развитие и процветание России.

Форум в «Сенеже» стал площадкой масштабного «мозгового штурма». В команду проектирования образа будущего России вошли финалисты проектов «Лидеры России», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», «Это у нас семейное», «Моя профессия – ИТ», «КАРДО», а также выпускники образовательных конкурсов платформы и сотрудники РСВ. Свои знания, опыт и энергию они направили на генерацию проектов позитивных изменений.

«Сегодня в Сенеже работают талантливые и неравнодушные лидеры из самых разных сфер – от политики до айти-сектора. Став частью большой Команды возможностей, они являются инициаторами изменений, приобщаются к ответственности за будущее России, вдохновляют и помогают находить решения, которые будут работать и приносить пользу людям», – отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

В рамках мероприятия участники работают на форсайт-сессии по десяти тематическим направлениям, охватывающим широкий круг вопросов. Среди них – укрепление национального самосознания, ресоциализация участников СВО, развитие молодежных инициатив, раскрытие потенциала малых городов и сельских территорий, анализ роли блогосферы в формировании гражданского общества, противодействие информационным войнам и другие.

«Здесь собрались 250 человек – ум России! 30 команд работают над проектами, которые станут вкладом в дальнейшее развитие нашей страны. Для меня очень почетно и здорово быть частью этого мозгового штурма!» –поделился руководитель ЦУР по Республике Дагестан, выпускник Мастерской новых медиа Исрафил Исрафилов.

Проектную работу дополняют лекции приглашенных спикеров. Член Общественной палаты Российской Федерации Александр Асафовпосвятил свое выступление традиционным ценностям и смыслам. Впереди – еще несколько ярких встреч. Журналист, телеведущая, медиатренер, преподаватель по телемастерству Лилия Сумароковарасскажет о роли эмоций как транспорте смыслов, а тележурналист и психотерапевт Андрей Левандовский проведет мастер-класс по самореализации.

Организаторы намеренно не ограничивают участников форматом и масштабом проектов, только тематикой. Открытое обсуждение и взаимное вдохновение, а также вовлеченность в работу профессионалов из самых разных сфер позволит создавать амбициозные и при этом реалистичные и полезные инициативы. Задача модераторов – направлять дискуссию и помогать находить точки соприкосновения между различными взглядами и предложениями.

«Такой широкий круг участников дает более полный взгляд на конкретную ситуацию и позволяет учесть мнение разных социальных групп, представителей разных регионов, разных направлений. Наша группа сейчас работает над тематикой сохранения человеческого капитала, и для меня лично это направление очень близко. Мы будет предлагать идеи, как находить и взращивать таланты, как помогать развивать потенциал уже действующим управленцам и тем, кто еще ищет свой путь», – сказал выпускник программы «Школа тренеров команд» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алан Мисонжик.

Участница образовательной программы «Сенежа» «Школа трекеров проектов» Ульяна Белова, добавила, что ценность форума – в его мультидисциплинарности и искренности: «Здесь люди генерят не проекты ради проектов, чтобы поставить галочку. Они предлагают идеи, которые принесут благо всей стране».