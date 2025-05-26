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26 мая, 19:02

Решение суда о приостановке запрета «Талибана»* в России вступило в силу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Trent Inness

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Trent Inness

Приостановление запрета деятельности движения «Талибан»* официально вступило в силу по решению Верховного суда РФ с 20 мая. Об этом свидетельствует информация из базы данных на сайте ФСБ.

«Запрет деятельности приостановлен», — сказано в записи в реестре.

«Талибан»* — это радикальная исламистская группировка, основанная в Афганистане в начале 1990-х годов. Она пришла к власти в 1996 году и управляла страной до 2001 года, внедряя строгие исламские нормы. После своего свержения талибы продолжали вести партизанскую борьбу и вновь захватили власть в Афганистане в 2021 году.

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Напомним, 17 апреля Верховный суд РФ временно отменил запрет на деятельность движения «Талибан»*, действовавший с 2003 года. Несмотря на это, «Талибан»* по-прежнему числится в списке террористических организаций, который ведёт ФСБ.

* Деятельность движения запрещена в соответствии с решением ООН.

Полина Никифорова
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