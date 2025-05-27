Российская алюминиевая фольга — основа отечественного производства пищевой упаковки 26 мая в День российского предпринимательства президент России Владимир Путин провёл встречу с представителями российских деловых кругов. На ней обсуждались вопросы обеспечения технологического суверенитета страны, замещения продукции ушедших из России компаний. 27 мая, 15:52 Алюминиевое производство в России. Обложка © Пресс-служба «Русал»

Один из важных вопросов, стоявших на повестке, — производство пищевой упаковки и, в частности, многослойной — для жидких продуктов, в основном молока и соков. Внимание главы государства к этой теме вполне объяснимо: без наличия качественной упаковки говорить о продовольственной безопасности страны попросту нет смысла.

Наиболее популярная технология хранения подобных продуктов была разработана знаменитой компанией Tetra Pak, и до недавнего времени её предприятия вполне успешно работали в России, однако после начала СВО иностранцы приняли решение уйти с рынка. Сегодня аналогичные производства развиваются в стране, однако их рост сдерживает целый ряд факторов — прежде всего демпинг со стороны иностранных производителей. Поэтому российский бизнес попросил у государства защиты.

— Через пару лет мы и наши коллеги по цеху сможем полностью закрыть рынок внутри страны, — поделился перспективами с президентом представитель компании «Упаковочные системы» Александр Криволапов. — Однако, чтобы загрузить мощности, потребуется быть очень конкурентными по сравнению с азиатскими производителями. В момент, когда все игроки в индустрии запустят свои мощности, мы хотим иметь рыночные условия, которые позволят нам успешно с ними конкурировать.

Владимир Путин выслушал гендиректора компании и обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой посодействовать отечественному бизнесу. В ответ глава министерства предложил в целях защиты российских производителей провести антидемпинговое расследование в отношении азиатской импортной упаковки, а кроме того, подумать над механизмом сдерживания наплыва этой продукции в Россию.

— Вот видите, есть же тонкие механизмы — я об этом говорю, — одобрил инициативу президент, при этом подчеркнув, что упаковка должна производиться из российского сырья. — Что там? Картон, плёнка, фольга. «Русал» всё время нас упрашивает, чтобы мы как можно шире применяли алюминий и всё, что из него производится, внутри страны. И фольга в том числе. Что здесь сложного?

Один из этапов передела алюминия. Фото © Пресс-служба «Русал»

В итоге российский глава и производители упаковки договорились о более плотном взаимодействии с Минэкономразвития для решения вопросов развития отечественного бизнеса. Все необходимые составляющие для этого в России есть, дело за регулятором.

Даже в этом году внимание упаковочной отрасли Владимир Путин уделяет не впервые. Всего месяц назад — в апреле — президент по видеосвязи запустил новый завод асептической упаковки «МолоПак-2» в Московской области. Завод будет производить 1,2 млрд упаковок в год и замещать продукцию, которая сейчас массово завозится из Китая и Индии.

Важность этого проекта подчёркивает и то, что он был поддержан на федеральном (льготное финансирование от Фонда развития промышленности Минпромторга РФ) и на региональном уровнях (участвует в программе губернатора «Земля за 1 рубль»).

Кстати, фольгу «МолоПаку» сейчас поставляет «Саянал» — на нём недавно провели модернизацию прокатных станов, которая обошлась металлургам в полмиллиарда рублей и позволила нарастить объём производства тонкой фольги на 10–12%.

Тонкая фольга (всего шесть микрон) одновременно сохраняет высокие барьерные свойства алюминия — защиту продуктов от света, воздуха и посторонних запахов — и обеспечивает снижение веса и стоимости алюминиевого компонента в производстве тары, что, разумеется, отражается и на себестоимости конечного продукта.

«Саянал» является крупнейшим перерабатывающим алюминий заводом, построенным в России. Его возвели по соседству с Саяногорским алюминиевым заводом (САЗ) в 1995 году по инициативе Олега Дерипаски, который возглавил САЗ в 1994 году.

Авторы Евгений Кузнецов