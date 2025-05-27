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Регион
27 мая, 13:58

Хозяином авто, под которым нашли подозрительную коробку, оказался офицер ВДВ

SHOT: Военный владеет авто, под которым нашли подозрительную коробку в Москве

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Автомобиль, под которым нашли подозрительную коробку в Москву, предварительно, принадлежит офицеру Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, военнослужащему 54 года.

Подозрительную коробку нашли под днищем внедорожника на Ленинском проспекте в Москве
Подозрительную коробку нашли под днищем внедорожника на Ленинском проспекте в Москве

Напомним, ранее сообщалось, что подозрительную коробку нашли под днищем внедорожника на Ленинском проспекте в Москве. Сейчас её изучают кинологи.

Никита Никонов
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