Хозяином авто, под которым нашли подозрительную коробку, оказался офицер ВДВ
SHOT: Военный владеет авто, под которым нашли подозрительную коробку в Москве
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Автомобиль, под которым нашли подозрительную коробку в Москву, предварительно, принадлежит офицеру Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, военнослужащему 54 года.
Напомним, ранее сообщалось, что подозрительную коробку нашли под днищем внедорожника на Ленинском проспекте в Москве. Сейчас её изучают кинологи.