Хозяином авто, под которым нашли подозрительную коробку, оказался офицер ВДВ

Автомобиль, под которым нашли подозрительную коробку в Москву, предварительно, принадлежит офицеру Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, военнослужащему 54 года.

Подозрительную коробку нашли под днищем внедорожника на Ленинском проспекте в Москве

Подозрительную коробку нашли под днищем внедорожника на Ленинском проспекте в Москве

Напомним, ранее сообщалось, что подозрительную коробку нашли под днищем внедорожника на Ленинском проспекте в Москве. Сейчас её изучают кинологи.