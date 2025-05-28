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28 мая, 00:15

SpaceX запустила корабль Starship в девятый испытательный полёт

Обложка © NASA

Обложка © NASA

Американская компания SpaceX осуществила девятый испытательный полёт космического корабля Starship. Во вторник ракету-носитель с прототипом отправили в путь с космодрома Starbase в Техасе.

Запуск Starship с космодрома Starbase в Техасе. Видео © X / SpaceX

Запуск состоялся в 19:36 по восточному времени (02:36 мск). Предыдущие два запуска в марте и январе завершились потерей корабля. В рамках девятого полёта SpaceX планирует провести ряд экспериментов, чтобы улучшить характеристики Starship. Также ракету собираются вывести на орбиту с восемью симуляторами спутников системы связи Starlink.

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После отделения ускоритель должен приземлиться в Мексиканском заливе. Ожидается, что полёт Starship продлится около одного часа и завершится приводнением в Индийском океане.

Ранее Life.ru сообщал, что восьмой испытательный полёт прототипа Starship закончился неудачно. В том случае SpaceX потеряла связь с кораблём.

Лия Мурадьян
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