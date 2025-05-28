Батарейки — в спецбокс, баллончики — в синий бак: как правильно утилизировать отходы В столице создали удобную систему сбора мусора, чтобы каждый мог поступать экологично и сдавать вторсырьё на переработку. Однако некоторые отходы требуют особого внимания. 28 мая, 11:12 В Москве рассказали, как правильно утилизировать отходы. Обложка © mos.ru

Некоторые виды отходов нужно утилизировать по особым правилам, так как они могут стать причиной пожаров в контейнерах и мусоровозах. Из горящего бака огонь способен перекинуться на припаркованные рядом автомобили, а пламя в кузове спецтехники — не только вывести из строя машину, но и стать причиной ДТП.

Важно помнить, что тлеющие отходы можно залить водой или засыпать песком. При сильном возгорании лучше позвонить по телефону пожарно-спасательной службы 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112.

Тлеющие угли

Самая распространённая причина пожаров — оставленные в контейнере непотушенные сигареты, тлеющие спички или угли после барбекю. Они попадают на бумагу, дерево, текстиль или резину и быстро разгораются. Чтобы этого избежать, перед отправкой в бак нужно убедиться, что открытого огня нет и угли уже остыли.

Аэрозольные баллончики

Алюминиевые аэрозольные баллончики — отличное вторсырьё, которое следует отправить в синий бак. Но перед этим нужно спустить из них остатки газа и убедиться, что при нажатии на кнопку он больше не выходит из тары. Далее можно снять пластиковую часть, проткнуть и сплющить баллончик. Делать это необходимо вдали от открытого огня. Неопустошённые ёмкости для аэрозолей часто взрываются в кузове мусоровоза или на сортировочной ленте.

Аккумуляторы и батарейки

В обычном рабочем состоянии эти предметы вполне надёжны. Но падения, удары и другие, даже незначительные, механические воздействия могут привести к их самовозгоранию из-за короткого замыкания или начала опасной химической реакции внутри из-за нарушения изоляции и доступа кислорода.

Кроме того, батарейки и аккумуляторы содержат тяжёлые металлы и другие вредные вещества, поэтому считаются опасными отходами и требуют особого способа утилизации. Их нужно сдавать в специальные боксы, которые часто можно встретить в торговых центрах или крупных магазинах.

Ценный ресурс

Отходы стоит рассматривать не как мусор, а как полезное вторсырьё, которое можно направить на переработку. Тогда предприятия потратят меньше воды, электроэнергии и других ресурсов на производство новых вещей, а количество отходов для захоронения снизится. Город станет более чистым и комфортным для жизни.

В Москве создали удобную систему сортировки отходов. На каждой площадке в столичных дворах установлены контейнеры двух цветов. Синие предназначены для сбора вторсырья, а серые — для смешанных отходов.

Столичная система накопления помогает значительно увеличить объём получаемого вторсырья и сохранить его качество. При этом сам процесс сортировки очень простой и быстро входит в привычку. Многие москвичи уже присоединились к программе раздельного накопления отходов. Так, в 2024 году в столице отправили на переработку рекордные 1,65 миллиона тонн вторсырья.

Авторы Валерия Мишина