Контролировать сахарный диабет и остеопороз научат в центрах московского долголетия Специалисты расскажут о том, как предотвратить осложнения, к каким симптомам нужно внимательно прислушаться и чем помочь своему организму. 28 мая, 11:14 В центрах московского долголетия учат контролировать сахарный диабет. Обложка © mos.ru

Лекции в центрах московского долголетия помогают получать только проверенную информацию о здоровье горожанам старшего поколения. Их проводят практикующие врачи городских поликлиник, которые отвечают на все возникающие вопросы, развеивают мифы о заболеваниях и учат лучше понимать свой организм.

Этой весной в центрах московского долголетия появился единый календарь занятий. Расписание для горожан старшего поколения составлено с учётом жизненных ритмов: утром — физическая активность, днём — интеллектуальная и познавательная программа, вечером — культурный досуг.

В новом расписании особое внимание отведено сохранению здоровья. Помимо привычного и полюбившегося проекта «Школы здоровья» с врачами столичных поликлиник участники могут посещать лекции «Школы сахарного диабета» и «Школы остеопороза». Они отличаются тем, что занятия в них целиком посвящены контролю причин этих заболеваний, пониманию жизненных правил при их наличии и улучшению самочувствия.

«Беру с собой тетрадь»

Участница «Московского долголетия» Ольга Пятницкая посещает занятия и в «Школе здоровья», и в «Школе остеопороза». Она старается не пропускать ни одной лекции и уверена, что профилактика остеопороза очень важна для людей «серебряного» возраста.

— В «Московском долголетии» занимаюсь танцами. Мне очень важно, чтобы ноги были здоровы, поэтому с появлением «Школы остеопороза» сразу стала посещать лекции. У нас очень хороший и внимательный доктор, который доступно объясняет материал и отвечает на все вопросы. На занятия обязательно беру тетрадь и записываю всю полезную информацию, — поделилась Ольга.

Каждая лекция посвящена определённой теме. Специалисты рассказывают о том, как предотвратить осложнения, к каким симптомам нужно внимательно прислушаться и чем помочь своему организму.

— Занятия в «Школе сахарного диабета» — серьёзная помощь для меня. Доктор буквально каждому объясняет тонкости заболевания, хотя нас бывает немало. Это не просто лекция, а живая, заинтересованная беседа. Хожу на встречи, потому что мне важно понимать, как контролировать мой сахарный диабет, как правильно питаться, какие делать упражнения, как следить за здоровьем. И эти полезные знания получаю на каждом занятии, — отметил участник проекта Василий Склез.

Диабет не помеха

По словам врачей, они стараются не только доносить теоретические знания, но и подключать к беседе участников, например через разбор конкретных случаев, а также давать адресные рекомендации в зависимости от ситуации.

— Мы проводим занятия по структурированной программе, разработанной эндокринологическим научным центром. Обязательно рассказываю слушателям, что есть три константы, необходимые для сохранения здоровья и качества жизни при диабете, — это рациональный образ жизни, когда ты тренируешь организм и не нагружаешь его избыточной едой, самоконтроль и постоянное обучение. Наши занятия часто становятся и практическими: например, слушатели приносят этикетки от продуктов и мы разбираем вместе, стоит их включать в рацион или нет. Самое важное — донести до участников, что при правильно выстроенном контроле сахарный диабет не станет помехой для полноценной активной жизни, — рассказала Анна Невольникова, врач-эндокринолог.

Для тех, кого интересуют более разноплановые темы, посвящённые организму человека и профилактике возрастных заболеваний, проходят регулярные лекции «Школы здоровья». Занятия посвящены, например, здоровью сердца и сосудов, суставов, опорно-двигательного аппарата.

Авторы Валерия Мишина