Москву стали чаще посещать зарубежные туристы

Нестабильная и холодная майская погода не помешала путешественникам не только из России, но и со всего мира пройтись по главным туристическим улицам Москвы: с начала месяца число российских туристов здесь выросло на 11%, а иностранных — сразу на 39%.