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Москву стали чаще посещать зарубежные туристы

Нестабильная и холодная майская погода не помешала путешественникам не только из России, но и со всего мира пройтись по главным туристическим улицам Москвы: с начала месяца число российских туристов здесь выросло на 11%, а иностранных — сразу на 39%.

28 мая, 16:25
Зарубежных туристов в Москве стало больше. Обложка © Life.ru

Зарубежных туристов в Москве стало больше. Обложка © Life.ru

Самый большой интерес к Арбату, Никольской и другим улицам в сердце Москвы проявили гости из Санкт-Петербурга, Самары и Екатеринбурга. Что касается иностранных путешественников, то в первой тройке — визитёры из ОАЭ, Китая и Саудовской Аравии. За ними идут гости из Турции и Казахстана.

Самой оживлённой по числу туристов остаётся Никольская улица, соединяющая Кремль и Лубянку. На втором месте Старый Арбат — первая в России пешеходная улица. В тройку вошёл и Столешников переулок, ставший с началом XXI века одной из самых «модных» улиц: сегодня здесь расположились бутики и шоурумы зарубежных и локальных брендов, арт-пространства и фешенебельные отели.

Такую статистику предоставил МегаФон. Благодаря модернизации сети скорость интернета здесь выросла на 19% до 585 Мбит/с.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина
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