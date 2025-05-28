Москву стали чаще посещать зарубежные туристы
Нестабильная и холодная майская погода не помешала путешественникам не только из России, но и со всего мира пройтись по главным туристическим улицам Москвы: с начала месяца число российских туристов здесь выросло на 11%, а иностранных — сразу на 39%.
Зарубежных туристов в Москве стало больше. Обложка © Life.ru
Самый большой интерес к Арбату, Никольской и другим улицам в сердце Москвы проявили гости из Санкт-Петербурга, Самары и Екатеринбурга. Что касается иностранных путешественников, то в первой тройке — визитёры из ОАЭ, Китая и Саудовской Аравии. За ними идут гости из Турции и Казахстана.
Самой оживлённой по числу туристов остаётся Никольская улица, соединяющая Кремль и Лубянку. На втором месте Старый Арбат — первая в России пешеходная улица. В тройку вошёл и Столешников переулок, ставший с началом XXI века одной из самых «модных» улиц: сегодня здесь расположились бутики и шоурумы зарубежных и локальных брендов, арт-пространства и фешенебельные отели.
Такую статистику предоставил МегаФон. Благодаря модернизации сети скорость интернета здесь выросла на 19% до 585 Мбит/с.