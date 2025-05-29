В Москве помогают женщинам родить здорового ребёнка Рассказываем, почему важно вовремя оценить репродуктивное здоровье, что такое анализ на антимюллеров гормон, как проходит заморозка яйцеклеток и чем полезно преимплантационное генетическое исследование эмбрионов. 29 мая, 13:49 Московский проект помогает женщинам родить здорового ребёнка. Обложка © mos.ru

Анализ крови для оценки репродуктивного потенциала, заморозка яйцеклеток в криобанке, генетические исследования в эмбриолабораториях — это не фантастический сюжет, а реалии московской медицины. Данная программа бесплатно помогает женщинам спланировать беременность и родить здорового малыша. Её участницами уже стали более 200 тысяч жительниц столицы.

В преддверии Международного дня защиты женского здоровья, который отмечается 28 мая, корреспондент mos.ru поговорил с врачами и пациентками об уникальном проекте. Рассказываем, в каком возрасте запас яйцеклеток начинает исчерпываться, как сохранить способность забеременеть и какие заболевания благодаря современным технологиям больше не приговор счастливому материнству.

Женское здоровье под контролем. Чем полезен анализ на антимюллеров гормон

Программа работает с сентября 2024 года. В первую очередь она ориентирована на москвичек в возрасте от 25 до 39 лет. Для участия в программе нужны столичный полис ОМС и прикрепление к женской консультации города или центру женского здоровья (открыты на базе многопрофильных больниц).

Пациенткам 25–39 лет направление на сдачу крови поступает автоматически. Исключение — беременные и мамы с новорождёнными. Исследование доступно в электронной медицинской карте. Если его нет, нужно обратиться к акушеру-гинекологу. Направление у врача также могут получить девушки 18–24 лет по медицинским показаниям, женщины 40 лет и старше.

Беременность по расписанию, или Заморозка яйцеклеток в криобанке

Стать мамой в будущем может быть не просто идеей, а проработанным планом. Женщинам со сниженным уровнем АМГ предоставляют уникальную возможность — провести криоконсервацию своих яйцеклеток или эмбрионов. После забора яйцеклеток в лаборатории определят самые качественные и либо поместят их в криохранилище, либо оплодотворят и получат эмбрионы, которые также можно сохранить на долгий срок.

Яйцеклетки и эмбрионы замораживают в жидком азоте при температуре минус 196 градусов по Цельсию. В рамках проекта их будут хранить в криобанке бесплатно в течение двух лет (услуга доступна жительницам с постоянной пропиской в Москве или Подмосковье).

Генетики — в помощь будущим мамам

Важно не только с умом спланировать беременность, но и позаботиться о здоровье будущего малыша. Перед заморозкой эмбриона можно сделать преимплантационную генетическую диагностику. Исследование проводят в эмбриолабораториях. Благодаря ему врачи выявляют возможные патологии и выбирают наиболее здоровый зародыш. Сегодня это самая точная и безопасная методика исключения отклонений на ранних стадиях развития плода, достоверность результатов близка к 100 процентам. Её назначают по медицинским показаниям: например, если у женщины были выкидыши или неудачные попытки ЭКО, если у одного или обоих родителей есть наследственные патологии.

«Ежегодная диспансеризация — и вы в зоне безопасности»

В Москве внедряют новый стандарт акушерско-гинекологической помощи. Уже открыли пять центров женского здоровья — клиник, где можно проходить осмотры, подготовиться к беременности и наблюдаться у врача после рождения ребёнка. Построили современные перинатальные центры, оснастили передовым оборудованием роддома. Всё это позволяет успешно вести даже самые сложные случаи беременности, выхаживать новорождённых с экстремально низкой массой тела, диагностировать и лечить заболевания у детей на стадии внутриутробного развития.

Авторы Валерия Мишина