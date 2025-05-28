Психолог раскрыла, кто такие late bloomers и почему им сложно начинать отношения

В России стали чаще обращать внимание на проблемы людей 30 лет и старше, которые не могут построить романтические отношения. В Сети их прозвали late bloomers или «позднецветущими». Психолог Анастасия Валуева в беседе с 360.ru раскрыла, почему люди выбирают одиночество и не торопятся вступать в брак.

Специалист отметила, что термин «позднецветущие» — удачное слово, которое подчёркивает, что у людей может быть просто разный темп жизни. Кроме того, данный термин помогает отказаться от ярлыков по типу «старой девы» или «неудачника». Психолог объяснила, что таким людям трудно начать любовные отношения из-за социальной тревожности и страха быть отвергнутым. «Позднецветущие» опасаются, что разочаруют возлюбленного неопытностью, поэтому и не стремятся вступать в отношения вообще.

«Это страх оценки. Также можно выделить перфекционизм и завышенные ожидания. То есть некоторые люди ждут идеального момента или человека, но жизнь не всегда соответствует этим стандартам», — подчеркнула Валуева.

Эксперт дополнила, что late bloomers боятся пережить травмирующий опыт из прошлого. А некоторые просто не хотят отношений, так как строят карьеру или получают образование. По словам психолога, люди осознанно откладывают личную жизнь, делая ставку на саморазвитие.

«[Late bloomers] ставят жизнь на карьеру и потом оказываются в ситуации, когда навыки общения с потенциальными партнёрами не развиты и время как будто бы уже ушло», — пояснила специалист.

Также «позднецветущими» часто становятся из-за низкой самооценки. Чтобы перебороть страх, необходимо искать своих людей. Например, можно посещать клубы по интересам, ходить на тематические мероприятия, знакомиться в Интернете.