Мощнейшая магнитная буря ударила по Земле 29 мая и не планирует уходить. Как выжить в жару и геошторм

Небо над Землёй — это не просто голубой свод, это ещё и арена взаимодействия нашей планеты с космосом. И когда Солнце после вспышек выбрасывает в сторону Земли мощные потоки заряженных частиц, небо над головой превращается в поле боя. Так и появляются магнитные бури — явления, которые, хоть и незаметны, способны ощутимо влиять на жизнь на Земле.

Магнитная буря 29 и 30 мая: какой силы геошторм

Сегодня, 29 мая, наша планета оказалась под ударом мощной магнитной бури. Пик удара пришёлся на раннее утро, который, возможно, разбудил множество метеочувствительных людей или заставил их испытывать дискомфорт после пробуждения, так как магнитная буря в самом начале своей атаки была уровня Kp 7, а это считается сильной бурей. После геошторм пошёл на спад, опустившись на два пункта. Сейчас магнитная буря на Земле сохраняется и держится на уровне Kp 5.

Магнитная буря 29 мая. Сколько продлится геошторм, будут ли ещё магнитные бури и какой мощности. Фото © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По данным космических агентств и метеорологических служб, ближайшие дни — с 29 мая по 1 июня — принесут нам череду геомагнитных возмущений мощностью Kp 5, которые будут ощущаться на разных уровнях и длиться не один день. Это не просто изолированное событие, а целый каскад «солнечных ветров», готовых испытать на прочность не только технологические системы, но и организм человека.

Как магнитные бури влияют на здоровье в жару

Магнитная буря уровня 7 в жару: как влияет на здоровье. Фото © Shutterstock / FOTODOM / My Ocean Production

Многие заметили, что, помимо череды мощных магнитных бурь, лето набирает обороты и столбики термометров неумолимо ползут вверх. Как такое сочетание отразится на метеозависимых? Жара сама по себе является испытанием для сердечно-сосудистой системы и общего состояния организма, а в сочетании с геомагнитными возмущениями она может создать по-настоящему опасную комбинацию. Как рассказывает Life.ru врач-терапевт Надежда Чернышова, жара и магнитные бури — это сочетание двух факторов. «Это всегда требует от организма больше сил для нейтрализации двух неприятных факторов. Конечно, одно усиливает другое. Любые погодные неприятности, в том числе магнитные бури, вспышки на солнце, всякая такая активность, излучение, влияют на организм всегда», — поясняет эксперт.

Кто в жару и магнитные бури будет чувствовать себя особенно плохо? Инфографика © Life.ru

Не стоит отчаиваться и накручивать себя неизбежностью в ближайшее время страдать! Врач поясняет, что наш организм способен адаптироваться к изменению внешних условий настолько быстро, что никаких неприятностей это не принесёт. Эксперт поясняет: «Неприятности начинаются тогда, когда снижены адаптивные способности организма, то есть способность приспособиться к меняющимся условиям. У молодых людей выше эти адаптивные способности, чем у пожилых, поэтому пожилые люди всегда в зоне риска по метеозависимости и всяким неприятным влияниям факторов внешней среды».

Как в жару защитить организм от магнитной бури 29 и 30 мая

Чтобы сохранить здоровье в этот непростой период, врач-терапевт дал несколько рекомендаций, которые разделили на две группы: как пережить жару в сочетании с магнитной бурей сейчас и как сделать так, чтобы этого не возникало впредь. Самое важное — найти золотую середину между активностью и отдыхом. Не проваляться в постели или просидеть в кресле все эти неблагоприятные дни, а периодически гулять.

Советы врача, как защититься от мощной магнитной бури и не потерять здоровье. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pheelings media

«Из квартиры надо выходить на улицу, хотя бы просто постоять на крылечке или посидеть на лавочке в своём собственном дворе, это уже будет полезно. А лучше обойти дом вокруг, пройтись по скверу, по парку, придумать маршруты недолгие и притенённые, не на открытом солнце гулять. Либо же выходить рано утром или перед сном — любая активность на свежем воздухе полезна потому, что в доме никогда не бывает такого содержания кислорода в воздухе, как на улице, а это очень важно в неблагоприятные дни», — говорит эксперт.