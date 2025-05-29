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29 мая, 12:46

Разожгут огонь: Названы пять имён самых страстных мужчин

Шаманка Ахметжанова: Самых страстных мужчин зовут Валентин, Давид и Роман

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4 PM production

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4 PM production

Многие женщины при выборе партнёра могут ориентироваться даже на его имя. Причём некоторые имена вызывают у представительниц прекрасного пола настоящую страсть. Какие именно, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Валентин. Это имя означает энергичный и сильный. Оно происходит от римского имени Calentinus, которое наделяет своих носителей страстью и романтичностью. Далее идёт — Давид. Данное имя переводится с иврита «любимый». Причём страстная натура Давида проявляется не только в романтических отношениях, но и в работе или общественной деятельности.

Шаманка также назвала имя Игнат. Слово имеет латинское происхождение и означает «огненный». Обладатели указанного имени — страстные и увлекающиеся натуры. Такие личности всегда ищут приключения и новые ощущения. Ещё одно имя — Максим. Обладатели данного имени являются обаятельными и харизматичными людьми, которые считаются магнитами для противоположного пола. Рождённые под этим именем мужчины быстро загораются чувствами к избраннице, но и часто теряют интерес.

Мужчины, рождённые под именем Роман, являются страстными натурами. Однако часто они оказываются бабниками. Имя, по словам эксперта, как будто «обязывает» крутить множество романов.

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А ранее Life.ru рассказал, какие имена носят мужчины, которые никогда не изменяют. В их именах зашифрован глубокий смысл, отсылающий к верности христианским ценностям и сохранению чистоты и нравственности в семейной жизни.

Дарья Нарыкова
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