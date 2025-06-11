Ради спасения экосистемы России: Минприроды объявляет войну зелёным пришельцам Экспансия ясенелистного клёна, пришедшего в Россию из Америки, в XXI веке приняла угрожающий характер. И он не единственный захватчик нашей экосистемы. Как власти собираются отбивать атаку инвазивных растений? 11 июня, 13:06 Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mariola Anna S

Тихая экологическая катастрофа

Европейскую часть России, Сибирь и Дальний Восток атакует пришелец из Америки — американский, или ясенелистный клён. Экспансия этого дерева идёт крайне агрессивно, но очень тихо — и потому у обывателя практически нет шансов осознать масштабы этой проблемы. А они колоссальные. Прямые потери российского АПК и лесного хозяйства оцениваются в 20–25 млрд рублей в год, а совокупный экологический урон достигает 60 млрд.

На этом фоне Российское экологическое общество обратилось к главе Министерства природных ресурсов и экологии Александру Козлову с просьбой решить проблему, связанную с распространением инвазивных растений. До последнего времени тот же ясенелистный клён на федеральном уровне не признавался опасным. В чёрном списке карантинных организмов его нет, специальных законов об инвазивных видах в России не существует. И потому борьба с ним ложилась на плечи энтузиастов и максимум дальновидных муниципалитетов. «На земле» его вырубают и даже колют ядохимикатами — однако для уничтожения захватчика этого явно недостаточно.

И ответ последовал. На днях в Минприроды анонсировали большие перемены. Уже подготовлены поправки к землепользовательскому и лесному законодательству, а также к закону об особо охраняемых территориях.

Здание Министерства природных ресурсов РФ. Фото © ТАСС / Александр Саверкин

Как Минприроды спасёт Россию от агрессии клёна-оккупанта

Планы у министерства грандиозные: чиновники намерены разработать национальную стратегию против инвазивных видов (в том числе клёна-оккупанта), создать эффективную систему борьбы и защитить уникальные российские экосистемы. К публикации готовится федеральный список «Чёрная книга Российской Федерации — инвазивные виды».

Суть этого проекта — заложить научно-правовой фундамент Национальной стратегии предупреждения и ликвидации биологических инвазий до 2030 года. Над ним сейчас активно работает Единый научный центр Минприроды России «ВНИИ Экология». Публикация первого издания планируется уже в течение года.

Документ будет аккумулировать данные о 584 чужеродных растениях-агрессорах, из которых более 100 уже признаны «трансформерами» — так называют этих вредителей за их способность радикально менять экосистемы.

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— Список переведёт проблему из плоскости разрозненных исследований в систему государственной профилактики и быстрого реагирования, — подчёркивает заместитель директора «ВНИИ Экология», статс-секретарь Национального комитета Десятилетия ООН по восстановлению экосистем Вадим Петров.

Ясенелистный клён в неё попадёт тоже. По словам учёного, американское растение — хрестоматийный пример того, как декоративное дерево может превратиться в экологическую угрозу. Его высокая всхожесть семян и способность к вегетативному размножению требуют системных, а не точечных мер борьбы. Таким образом, придание виду приоритетного инвазивного статуса на федеральном уровне позволит проводить эрадикацию (т.е. искоренение) планово и координированно.

Что ещё необходимо для улучшения ситуации

В перспективе необходимо не только формирование единой цифровой базы и печатного издания книги, синхронизированной с международными стандартами, но и разработка и внедрение шкалы оценки риска и «дорожных карт» быстрой реакции.

Сюда должны входить биоконтроль и принудительное искоренение агрессоров, разработка юридических «стоп-листов» для таможенных и фитосанитарных служб, образовательная программа для особоохраняемых природных территорий, организаций АПК, портовой логистики и граждан-волонтёров, а также ежегодный «Доклад о состоянии инвазивной угрозы», включаемый в систему Государственных докладов о состоянии окружающей среды.

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Концепция уже включена в число участников всероссийского сбора гражданских идей и инициатив по направлению «Национальная экологическая и климатическая инициатива», которые объявили Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс на крауд-платформе «Сильные идеи для нового времени».

Форум, организуемый АСИ и Росконгрессом, Владимир Путин назвал «одной из ключевых площадок для открытого и содержательного диалога, созвучной эпохе революционных трансформаций» — площадкой, где формируется повестка опережающего развития страны. Участие проекта Минприроды в конкурсе позволит привлечь дополнительные инвестиции, экспертное сообщество и волонтёрское движение для всероссийского мониторинга инвазивных видов.

Авторы Евгений Кузнецов