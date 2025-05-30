В Москве открыли шесть специализированных центров для лечения детей Центры созданы на базе трёх крупнейших многопрофильных стационаров — Морозовской детской городской клинической больницы, детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой и детской городской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова. 30 мая, 09:52 В Москве открылись специализированные центры для лечения детей. Обложка © mos.ru / В. Новиков

В преддверии Дня защиты детей мэр Москвы Сергей Собянин открыл центр быстрой амбулаторной хирургии для детей на базе Морозовской больницы. Также к работе приступили шесть специализированных центров лечения для маленьких пациентов с хроническими заболеваниями сердца и желудочно-кишечного тракта, созданные в трёх городских стационарах.

По принципу замкнутого цикла

Создание специализированных центров компетенций является ведущим трендом в развитии современного здравоохранения. Новый подход позволяет организовать оказание медицинской помощи по принципу замкнутого цикла.

Концентрация ведущих специалистов и мощная технологическая база специализированных центров позволяют значительно улучшить качество медпомощи и учитывать индивидуальные особенности пациентов. В процессе лечения и наблюдения естественным образом формируются доверительные отношения с врачами, что особенно важно, когда речь идёт о маленьких пациентах.

Фото © mos.ru / В. Новиков

Основной задачей новых детских центров лечения является обеспечение непрерывности специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям с патологиями сердца и желудочно-кишечного тракта.

Ранее для получения консультаций узких специалистов и проведения углубленной диагностики родители маленьких пациентов со сложными заболеваниями были вынуждены посещать несколько медицинских организаций.

Теперь благодаря созданию сети детских центров лечения специализированная помощь сконцентрирована в одном месте. Кроме того, впервые предусмотрена возможность общения с врачами в формате телемедицинских консультаций.

Центр быстрой амбулаторной хирургии Морозовской детской городской клинической больницы

Одной из важных целей модернизации детского здравоохранения является повышение комфорта оказания медицинской помощи. Даже находясь в больнице, маленькие пациенты не должны бояться или переживать. Желательно сократить время оказания медицинской помощи, чтобы надолго не разлучать детей с родителями, другими родственниками и друзьями.

Одним из ключевых механизмов решения этой задачи является создание центров быстрой хирургии (стационаров кратковременного пребывания). Благодаря широкому применению мини-инвазивных и малотравматичных методов хирургических вмешательств маленькие пациенты проводят в таком центре несколько часов и к вечеру возвращаются домой.

Фото © mos.ru / В. Новиков

Стационар кратковременного пребывания (СКП) в Морозовской детской больнице открыли в 2017 году. Ежедневно специалисты СКП проводят около 40 операций. В 2024-м они выполнили 8801 оперативное вмешательство, а за неполные пять месяцев этого года — 4438 операций.

В мае 2025-го стационар переедет в обновлённый корпус 17, на базе которого теперь будет действовать первый в Москве современный центр быстрой амбулаторной хирургии для детей. Это позволит повысить качество и значительно улучшить комфорт оказания медицинской помощи.

Из истории Морозовской больницы

Морозовская больница, основанная в 1903 году, является крупнейшим многопрофильным детским стационаром Москвы. Основные корпуса больницы расположены в Замоскворечье по адресу: 4-й Добрынинский переулок, дом 1/9.

Коечный фонд составляет 1024 койки, в том числе 63 — реанимационного профиля.

С начала 2025 года в Морозовской больнице пролечено 24 498 детей — каждый пятый маленький пациент в Москве (в 2024-м — 77,7 тысячи).

В последние годы проводится комплексная модернизация стационара. В октябре 2017 года завершилось строительство нового корпуса Морозовской больницы. В оснащённый современным оборудованием корпус перевели большую часть лечебных и диагностических отделений, что позволило приступить к поэтапной реконструкции, ремонту и модернизации других корпусов больницы, включая исторические.

Авторы Валерия Мишина