Взрыв в Ставрополе
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 00:47

В России отзывают почти 500 китайских электромобилей из-за отсутствия русского языка

«Дунфэн Мотор Рус» отзывает в России 468 электромобилей Voyah Free

Электромобиль Voyah Free. Обложка © major-voyah.ru

Электромобиль Voyah Free. Обложка © major-voyah.ru

Компания «Дунфэн Мотор Рус», представляющая бренд Voyah в России, объявила об отзыве 468 электромобилей модели Voyah Free. Эти автомобили продали с 13 декабря 2022 года по 12 декабря 2024 года. Причиной отзыва стало отсутствие работающего интерфейса на русском языке, сообщает Росстандарт.

«На всех транспортных средствах будет проведено обновление программного обеспечения», — указано в сообщении.

Росстандарт добавил, что представители «Дунфэн Мотор Рус» свяжутся с владельцами для информирования об отзыве. Автолюбители также могут самостоятельно проверить информацию. Для этого нужно зайти на сайт Росстандарта и сверить свой VIN-код с перечнем автомобилей, подлежащих отзыву.

GAC отзывает почти 17 000 кроссоверов в России из-за риска возгорания
GAC отзывает почти 17 000 кроссоверов в России из-за риска возгорания

Все работы по обновлению программного обеспечения будут бесплатными для владельцев.

Ранее Lada отозвала с рынка почти 50 000 автомобилей. Причиной стало отсутствие блока управления системой оповещения экстренных служб.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar