В России отзывают почти 500 китайских электромобилей из-за отсутствия русского языка

Компания «Дунфэн Мотор Рус», представляющая бренд Voyah в России, объявила об отзыве 468 электромобилей модели Voyah Free. Эти автомобили продали с 13 декабря 2022 года по 12 декабря 2024 года. Причиной отзыва стало отсутствие работающего интерфейса на русском языке, сообщает Росстандарт.

«На всех транспортных средствах будет проведено обновление программного обеспечения», — указано в сообщении.

Росстандарт добавил, что представители «Дунфэн Мотор Рус» свяжутся с владельцами для информирования об отзыве. Автолюбители также могут самостоятельно проверить информацию. Для этого нужно зайти на сайт Росстандарта и сверить свой VIN-код с перечнем автомобилей, подлежащих отзыву.

Все работы по обновлению программного обеспечения будут бесплатными для владельцев.