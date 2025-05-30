Депутат предложил создать чат-бот для первичной постановки диагноза и внедрить его в «Госуслуги»

В России предложили разработать цифрового медицинского помощника, который сможет проводить первичную оценку симптомов и предоставлять рекомендации по профилактике заболеваний. Депутат Госдумы Антон Ткачёв (фракция «Новые люди») направил свою инициативу министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Парламентарий предлагает интегрировать чат-бот в «Госуслуги», пишет SHOT.

Согласно идее депутата, чат-бот поможет записаться к врачу, направит на обследование, даст рекомендации и расскажет о профилактике заболеваний на основании указанных симптомов. Предполагается, что функционал будет основан на протоколе телемедицины.