Курс на естественность: Пластический хирург объяснил изменение формы губ Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева сознательно отказалась от политики «пластического отрицания», открыто признавая косметологические процедуры. Однако в последние годы теледива демонстрирует осознанный курс на естественность: после удаления грудных имплантов последовала коррекция губ. Как пояснил известный пластический хирург Сергей Свиридов, это результат выведения филлеров — процедуры, вернувшей губам телеведущей природные пропорции.

«Раньше губы Леры Кудрявцевой были действительно очень выраженными. Такое может происходить в следствие неоднократного введения большого количества филлеров. И называется это явление фиброзом. Соединительные ткани разрастаются, губы приобретают неконтролируемый большой размер с участками неровностей, становятся плотными на ощупь. Зачастую пациентки с фиброзом в губах не испытывают ярких ощущений при поцелуе. Чтобы такого не было, нужно очень аккуратно относиться к контурной пластике губ», — отметил хирург в беседе с порталом «Страсти».

По словам Свиридова, в настоящее время губы Кудрявцевой приобрели более здоровый и естественный вид. Специалист связывает эти изменения с проведённой процедурой удаления геля из фиброзных участков. Он пояснил, что полное удаление филлера невозможно, поскольку вещество равномерно распределяется в тканях, однако хирургическим путём можно устранить фиброзные образования.

Операция выполняется через внутренний разрез в полости рта, что делает вмешательство незаметным внешне. Как правило, для достижения оптимального результата требуется проведение двух-трёх процедур, что, вероятно, и было сделано в случае с телеведущей.

Эксперт отметил, что данная операция практически безболезненна и проводится под местной анестезией, хотя по желанию пациента возможно применение общего наркоза. Реабилитационный период минимален — наблюдается лишь отёчность, которая полностью исчезает в течение 7-10 дней. Окончательный результат становится заметен через 3-4 месяца. Стоимость такой процедуры начинается от 350 тысяч рублей. Свиридов подчеркнул, что Кудрявцевой не требуется дополнительных вмешательств, поскольку её губы выглядят гармонично, а сама телеведущая, несмотря на 54 года, сохраняет прекрасную форму и выглядит значительно моложе своего возраста.