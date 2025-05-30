В Кремле отреагировали на слова Келлога о нерасшерении НАТО на восток

В Кремле позитивно восприняли новость о том, что Вашингтон услышал разъяснения президента РФ Владимира Путина о недопустимости расширения НАТО на восток. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что глава государства неоднократно заявлял, в том числе американским представителям, о том, что расширение НАТО на восток противоречит стратегическим интересам России.

«Мы рады, что эти разъяснения президента находят своё понимание, в том числе и в Вашингтоне», — прокомментировал Песков слова спецпосланника президента США Кита Келлога о том, что обеспокоенность Москвы расширением альянса на восток обоснована.