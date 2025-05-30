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Регион
30 мая, 10:28

В Кремле отреагировали на слова Келлога о нерасшерении НАТО на восток

Песков: В Кремле рады, что США понимают обеспокоенность РФ по расширению НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Stock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Stock

В Кремле позитивно восприняли новость о том, что Вашингтон услышал разъяснения президента РФ Владимира Путина о недопустимости расширения НАТО на восток. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что глава государства неоднократно заявлял, в том числе американским представителям, о том, что расширение НАТО на восток противоречит стратегическим интересам России.

«Мы рады, что эти разъяснения президента находят своё понимание, в том числе и в Вашингтоне», — прокомментировал Песков слова спецпосланника президента США Кита Келлога о том, что обеспокоенность Москвы расширением альянса на восток обоснована.

«Вне обсуждений»: Келлог оценил вероятность членства Украины в НАТО
«Вне обсуждений»: Келлог оценил вероятность членства Украины в НАТО

Напомним, ранее Кит Келлог назвал опасения Кремля обоснованными и заявил, что США готовы их обсуждать. Тогда как вхождение в НАТО Украины, по его словам, даже не обсуждается.

Мария Любицкая
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