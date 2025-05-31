С 1 июня сделают разовые выплаты на детей и повысят пособия. Какие семьи получат больше С 1 июня 2025 года в регионах повысят выплаты на детей. Также есть ряд мер поддержки, приуроченных к Всемирному дню защиты детей, который отмечается в первый день лета. Кто станет получать больше и на сколько? 30 мая, 21:20 63110 63110 В России расширяются меры поддержки семьям с детьми. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

За 2024 год более 10 млн детей получили единое пособие, исходя из нуждаемости и доходов семьи. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов. Он пояснил, что в последнее время ведомство делает акцент именно на адресные субсидии. И в первую очередь они направлены семьям с детьми, которые живут небогато. Им как раз государство и стремится помогать. Ежегодно на единое пособие государством выделяется 1,4 трлн рублей, и распределяется оно точно тем, кто в нём нуждается.

Кроме того, в этом году будет принят целый ряд региональных мер поддержки, которые направлены на помощь семьям с детьми. В июне вступят в силу изменения в региональных законах. Об этом рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

— Например, в Самарской области ко Дню защиты детей семьи с детьми могут получить выплату. Правда, для этого нужно соответствовать определённым критериям. Порядок перечисления денег определяется приказом Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 22.04.2025 № 230, — рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

Сумма ежегодной выплаты ко Дню защиты детей составляет 1500 рублей. Это мера социальной поддержки.

С 1 июня вступает в силу Закон Свердловской области от 25.03.2025 № 20-ОЗ «О внесении изменений в статью 23 Областного закона «О защите прав ребёнка». Из него следует, что в регионе будут выдавать деньги на товары первой необходимости для ребёнка. Сумма выплат — 50 тысяч рублей. Категории получателей прописаны в региональном законе.

— В Белгородской области с 1 июня 2025 года вступают в силу изменения в Социальный кодекс Белгородской области. Раньше многодетные семьи получали компенсацию расходов на покупку школьной формы учащимся первых классов. Теперь многодетным семьям будет предоставляться ежегодная компенсация на весь период обучения детей по нормативам, установленным Правительством Белгородской области. Её размер — десять тысяч рублей, — рассказала Оксана Красовская.

В Костромской области с 1 июня 2025 года повысят ежемесячное пособие для опекунов. Оно достигнет десяти тысяч рублей.

Также сейчас действует множество программ для поддержки семей по всей России. При этом процесс получения пособий, компенсаций и других выплат постоянно упрощается. Например, как отметили в Социальном фонде России, пять лет назад, в апреле 2020 года, материнский капитал впервые стал назначаться семьям проактивно, то есть автоматически сразу после рождения ребёнка. Отпала необходимость обращений от родителей и подачи документов. Сейчас Социальный фонд предоставляет материнский капитал на основании данных о рождении детей. Таким образом СФР выдал сертификаты более чем 3,7 млн семей.

— Сведения о рождении ребёнка Социальный фонд получает из реестра ЗАГС. В течение пяти дней сертификат автоматически придёт в личный кабинет мамы на портале «Госуслуг». Там же можно и распорядиться имеющейся суммой на выбранные цели. Допустим, использовать сертификат для оплаты детского сада, погасить ипотеку или оформить получение ежемесячной выплаты, — пояснили в СФР.

За всё время работы программы материнского капитала деньги получили 14,6 млн семей. Чаще всего их используют на такие цели, как покупка или строительство жилья, оплата обучения детей, прямые выплаты семьям с невысокими доходами, накопительная пенсия мамы или папы, социальная адаптация и реабилитация детей с инвалидностью.

Проактивный формат означает, что родителям не надо писать заявление в Социальный фонд на получение сертификата при рождении ребёнка. Бывает, что родители всё-таки это делают и почти всегда получают отказ. Это связано с тем, что процедура автоматического оформления к моменту обращения уже запущена. Соответственно, поданный в ручном режиме документ расценивается как дублирующий.

— Подавать заявление нужно лишь в том случае, если семья усыновила детей или если они родились за границей. Тогда Социальному фонду неоткуда взять данные о пополнении семьи. Соответственно, их могут представить только сами родители, — пояснили в СФР.

Авторы Нина Важдаева