У Суздальского и Ивановских прудов появятся современные зоны отдыха В районе Ивановском сделают сухой фонтан, мини-скалодром и скейт-парк, а в Новокосине обустроят специальную площадку для рыбаков и установят игровые комплексы в виде парусника и маяка. 30 мая, 17:40 В Новокосине и Ивановском проходят работы по благоустройству. Обложка © mos.ru

Работы по благоустройству территорий пройдут в районах Новокосино и Ивановское. Там появятся новые зоны отдыха, детские и спортивные площадки, а также пешеходные маршруты.

Благоустройство в Ивановском

По просьбам горожан приведут в порядок территорию у Нижнего и Верхнего Ивановских прудов. Возле воды обустроят комфортные места для прогулок и отдыха. Здесь установят шезлонги и построят амфитеатр с декоративной подсветкой.

Для детей оборудуют игровые площадки. У дома 13, корпуса 1, на Саянской улице появятся гамаки, трубы, качели-гнёзда и мини-скалодром, а во дворе дома 11, корпуса 1, создадут зону в морской тематике с комплексом для лазанья в виде кита.

Для спортсменов обустроят зону для воркаута, уличные тренажёры и универсальную спортивную площадку, где летом можно играть в футбол, а зимой — заниматься хоккеем и кататься на коньках. Для любителей экстремальных видов спорта появится скейт-парк, а для поклонников шахмат — площадка со специальными столами.

Также реконструируют действующий фонтан — он станет сухим. А для автовладельцев организуют новые парковочные места. На территории также высадят деревья, разобьют цветники и установят современные опоры освещения.

Ранее в районе уже выполнили ряд работ по благоустройству. В 2023–2024 годах привели в порядок часть дворов, спортивные площадки, территорию школы «Покровский квартал» и улицы Саянскую и Сталеваров. Кроме того, в 2024-м очистили от ила водоёмы и сформировали ложе из речного песка, а на Нижнем Ивановском пруду обустроили две видовые зоны для рыбаков.

Обновлённое Новокосино

В Новокосине проведут работы у Суздальского пруда. Проект поддержали 90 процентов жителей. Территория станет более ухоженной и доступной для маломобильных граждан и родителей с колясками.

Специалисты обновят пешеходные дорожки, установят теневые навесы, шезлонги и качели, а также смонтируют декоративную архитектурную подсветку и современные фонари. Для рыбаков обустроят отдельное пространство, а для автовладельцев увеличат количество парковочных мест. Кроме того, на территории проведут дополнительное озеленение, установят новые питьевые фонтанчики, а возле пруда появятся специальные аппараты с кормом для птиц.

Здесь также оборудуют универсальную спортивную площадку, зону для воркаута и велодорожку, а для детей установят необычные игровые комплексы в виде парусника и маяка, качели, балансиры, гамаки и холмы с элементами для лазанья, выполненными в технике геопластики.

Территория, вошедшая в проект благоустройства, ограничена улицами Суздальской, Новокосинской, Николая Старостина и Суздальским проездом. В 2023-м и 2024-м работы проходили на Новокосинской и Суздальской улицах, а в этом году изменения ждут Суздальский проезд.

Авторы Валерия Мишина