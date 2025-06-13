Самые ожидаемые хорроры 2025: фильмы становятся умнее, но продолжают леденить кровь Рейтинг лучших и ожидаемых фильмов ужасов, выходящих в 2025 году. Трейлеры, описание сюжетов, интересные факты, рейтинг. Список топ-10 самых страшных и ожидаемых хорроров в материале Life.ru. 12 июня, 21:35 Обложка © Кадр из фильмов «Грешники», «Присутствие», «Заклятие 4: Последние обряды», «Чёрный телефон 2» / Kinopoisk

Что можно сказать о фильмах в жанре хоррора, выходящих в 2025 году? Новинки фильмов ужасов явно стали умнее. Ленты больше не полагаются только на спецэффекты и бутафорскую кровь — они исследуют наши глубинные страхи через призму реальных проблем. В «Грешниках» даже музыка оборачивается кровавым кошмаром, а «Присутствие» превращает семейные неурядицы в источник паранойи. Даже зомби-апокалипсис в «28 лет спустя» становится метафорой социального распада и мутации морали. Страх теперь рождается из узнаваемого: опрометчивых решений («Вульфмен»), вины за прошлое («Обезьяна»), цены чуда («Смерть единорога») и непрочности дружбы («Дожить до рассвета»).

Главные тренды — гибридность и «тактильный» реализм. Режиссёры смело смешивают жанры: семейная драма переплетается с техно-хоррором («Присутствие»), детектив сливается с религиозным мистицизмом («Заклятие 4»), а психологический триллер обретает сверхъестественные краски («Чёрный телефон – 2»). При этом практические спецэффекты побеждают CGI: аниматронника создаёт тот самый до мурашек осязаемый страх. Это кино пугает не монстрами, а правдой о нас — и в этом его сила.

Вышедшие новинки

Представляем топ-6 фильмов ужасов с высокими рейтингами, вышедших на экраны в 2025 году.

1. «Грешники» (Sinners)

Фото © Кадр из фильма «Грешники» режиссёр Райан Куглер, сценарист Райан Куглер / Kinopoisk

Рейтинг: Кинопоиск 7.6 / IMDb 8.2

Кинопоиск 7.6 / IMDb 8.2 Жанры: ужасы, музыка, боевик

ужасы, музыка, боевик Страна: США

США Режиссёр: Райан Куглер

Райан Куглер Сценарист: Райан Куглер

Райан Куглер В главных ролях: Майкл Б. Джордан, Хейли Стайнфелд, Майлз Кэйтон, Джек О’Коннелл, Вунми Мосаку, Джейми Лоусон, Омар Бенсон Миллер и другие

Майкл Б. Джордан, Хейли Стайнфелд, Майлз Кэйтон, Джек О’Коннелл, Вунми Мосаку, Джейми Лоусон, Омар Бенсон Миллер и другие Дата выхода: 16 апреля 2025 года

16 апреля 2025 года Где смотреть: rutube.ru; okko.tv; rfserial.net

1932 год, дельта Миссисипи. Близнецы Смоук и Стэк, прошедшие окопы Первой мировой и чикагские гангстерские разборки, возвращаются домой, чтобы выкупить у расиста-плантатора местную лесопилку. Они устраивают там джук-джоинт — недорогой бар с живой музыкой — для темнокожих. Для этого они привезли из Чикаго много импортной выпивки и немало денег. Их двоюродный брат Сэмми, начинающий гитарист, присоединяется к ним, несмотря на предупреждения своего отца-пастора о том, что блюзовая музыка — это нечто сверхъестественное. Его музыка, пропитанная тоской по перекрёсткам судьбы, привлекает неожиданных гостей — вампиров. И начинается противостояние...

Отзывы и рецензии:

Критики отмечают — Райан Куглер в очередной раз доказывает, «что у него есть настоящий талант исследовать и переосмысливать жанры, при этом рассказывая оригинальные истории». Фильм называли также «вдумчивой социальной сатирой, которая даёт зрителям время на анализ и при этом дарит острые ощущения». Зрители отмечают яркий характер картины, её динамичность, которая создаётся не только за счёт экшена, но и диалогов, музыки, характеров персонажей. Среди достоинств фильма также называют завораживающую музыку в жанре блюз, которая добавляет атмосферы тех времён. Однако другие, напротив, утверждают, что 70% фильма — сплошная тягомотина и небольшое количество музыки его не спасает.

Интересные факты:

Историческая обстановка основана на системе законов Джима Кроу. Они ввели строгую расовую сегрегацию и дискриминацию в отношении чернокожих американцев после эпохи Реконструкции.

Некоторые персонажи фильма и магазин, которым они управляют, основаны на реальной истории.

2. «Присутствие» (Presence)

Фото © Кадр из фильма «Присутствие», режиссёр Стивен Содерберг, сценарист Дэвид Кепп / Kinopoisk

Рейтинг: Кинопоиск 5.9 / IMDb 7.4

Кинопоиск 5.9 / IMDb 7.4 Жанры: фэнтези, драма

фэнтези, драма Страна: США

США Режиссёр: Стивен Содерберг

Стивен Содерберг Сценарист: Дэвид Кепп

Дэвид Кепп В главных ролях: Люси Лью, Крис Салливан, Каллина Лян, Эдди Мэдэй, Уэст Малхолланд, Джулия Фокс и другие

Люси Лью, Крис Салливан, Каллина Лян, Эдди Мэдэй, Уэст Малхолланд, Джулия Фокс и другие Дата выхода: 19 января 2024 года

19 января 2024 года Где смотреть: okko.tv; ivi.ru

За безупречным фасадом дома Пэйнов в Нью-Джерси таится семейный разлад. Ребекка, погружённая в рискованные финансовые махинации, отдалилась от мужа Криса. Её внимание безраздельно принадлежит сыну-чемпиону Тайлеру, тогда как младшая дочь Хлоя влачит существование невидимки — терзаемая насмешками брата, равнодушием матери и болью от гибели подруги Нади. Именно Хлоя первой замечает аномалии: книги, самовольно складывающиеся в башни, хлопающие двери, дрожь стола. Она верит — это Надя, пробивающаяся из иного мира. Семья игнорирует знаки, списывая их на сквозняки или воображение. А тем временем само Присутствие — незримое, но всевидящее — скользит по лестницам, замирает в углах комнат, впитывая ледяную дистанцию между супругами, токсичную опеку Ребекки над сыном и горькое одиночество Хлои. Зритель становится этим Присутствием, следит его глазами за распадом семьи.

Отзывы и рецензии:

Критики отмечают необычный формат фильма, его качественное исполнение, особенно хвалят концовку. Однако часть зрителей осталась недовольной, утверждая, что это не ужастик, а семейная драма с мистикой от Содерберга.

Интересные факты:

На идею фильма режиссёра натолкнул случай из его жизни. Однажды ночью его домработница смотрела телевизор и увидела в коридоре человеческую фигуру. До этого в здании умерла женщина, и Содерберг, как сын парапсихолога, решил, что стал владельцем дома с привидением.

Сцены фильма в основном сняты без монтажа, а для перехода между ними используется несколько секунд чёрного экрана.

Оператором в фильме выступает сам режиссёр, снимая на широкоугольный объектив, поэтому кажется, что зритель находится буквально в миллиметрах от героев.

3. «Обезьяна» (The Monkey)

Фото © Кадр из фильма «Обезьяна», режиссёр Осгуд Перкинс, сценарист Осгуд Перкинс, Стивен Кинг / Kinopoisk

Рейтинг: Кинопоиск 6.5 / IMDb 6.0

Кинопоиск 6.5 / IMDb 6.0 Жанры: ужасы, комедия

ужасы, комедия Страна: США, Великобритания, Канада

США, Великобритания, Канада Режиссёр: Осгуд Перкинс

Осгуд Перкинс Сценаристы: Осгуд Перкинс, Стивен Кинг

Осгуд Перкинс, Стивен Кинг В главных ролях: Тео Джеймс, Татьяна Маслани, Кристиан Конвери, Колин О’Брайен, Адам Скотт, Элайджа Вуд и другие

Тео Джеймс, Татьяна Маслани, Кристиан Конвери, Колин О’Брайен, Адам Скотт, Элайджа Вуд и другие Дата выхода: 12 февраля 2025 года

12 февраля 2025 года Где смотреть: okko.tv; kinopoisk.ru

Фильм поставлен по одноимённому рассказу Стивена Кинга. В детстве Хэл вместе со своим братом-близнецом Биллом наткнулся на старинную заводную обезьянку с барабаном в вещах отца, который их бросил. Они случайно обнаружили страшную правду: если завести механизм, кто-то из тех, кто их окружает, погибнет. Именно так они потеряли свою мать и решили спрятать зловещую игрушку подальше. Прошли годы. Хэл, пережив развод, живёт в постоянном страхе за своих близких и порвал связь с братом. Когда он отправляется в недельную поездку со своим подростком-сыном, вокруг снова начинают происходить жуткие и необъяснимые смерти…

Отзывы и рецензии:

Большинство критиков сочло, что фильм подойдёт любителям ужастиков — это стильно снятая комедийная лента, которая смотрится на одном дыхании. Смесь хоррора и комедии разряжает обстановку, за счёт чего зрителям не приходится покрываться холодным потом от страха. Однако именно это не понравилось части зрителей. Кроме того, некоторые зрители отмечают изъезженный сценарий и слабую актёрскую игру.

Интересные факты:

В отличие от рассказа Стивена Кинга, где герой выбрасывает игрушку в озеро, в фильме Хэл решает сохранить её при себе. Логика проста: если обезьянка останется без присмотра, кто-то другой может её найти, и кровавая бойня начнётся снова.

В фильме обезьяна стучит по барабану маленькими палочками в то время, как кто-то погибает. В рассказе обезьянка била в тарелки.

4. «Смерть единорога» (Death of a Unicorn)

Фото © Кадр из фильма «Смерть единорога», режиссёр Алекс Шарфман, сценарист Алекс Шарфман / Kinopoisk

Рейтинг: Кинопоиск 6.1 / IMDb 5.9

Кинопоиск 6.1 / IMDb 5.9 Жанры: комедия, ужасы, фэнтези

комедия, ужасы, фэнтези Страна: США, Венгрия

США, Венгрия Режиссёр: Алекс Шарфман

Алекс Шарфман Сценарист: Алекс Шарфман

Алекс Шарфман В главных ролях: Дженна Ортега, Пол Радд, Уилл Поултер, Ричард Э. Грант, Теа Леони, Энтони Кэрриган, Сунита Мани и другие

Дженна Ортега, Пол Радд, Уилл Поултер, Ричард Э. Грант, Теа Леони, Энтони Кэрриган, Сунита Мани и другие Дата выхода: 8 марта 2025 года

8 марта 2025 года Где смотреть: okko.tv; kinopoisk.ru; rutube.ru

Эллиот, воспитывающий дочь без жены, планирует провести уик-энд с дочерью Ридли в загородной резиденции своих нанимателей — семьи Леопольд. Во время поездки он теряет концентрацию за рулём и наезжает на выскочившее на дорогу существо. Выйдя из машины, отец с дочерью обнаруживают, что жертвой стал настоящий единорог. Испугавшийся мужчина добивает создание и укладывает его в багажное отделение. Вскоре обнаруживается, что рог волшебного единорога наделён чудодейственной силой — способностью исцелять любые недуги. Состоятельные Леопольды немедленно решают извлечь из этого огромную прибыль. Лишь Ридли предчувствует неизбежное возмездие: остальные единороги явятся, чтобы отомстить за убитого собрата.

Отзывы и рецензии:

Критики называют фильм захватывающим и интересным. 107-минутный хронометраж смотрится на одном дыхании. Графика и визуальные эффекты в фильме хорошего качества, саундтрек тоже вызвал высокие оценки. Однако часть зрителей жалуется на слабоватый сюжет, некачественную графику, игру актёров и некоторое однообразие и предсказуемость. Им показалось, что в фильме мало динамики и много затянутых диалогов.

Интересные факты:

В картине единороги — вовсе не добрые сказочные животные, они совсем другие...

В фильме практически нет второстепенных героев, а уровень IQ здесь прямо противоположен статусу и состоянию.

5. «Дожить до рассвета» (Until Dawn)

Фото © Кадр из фильма «Дожить до рассвета», режиссёр Дэвид Ф. Сандберг, сценарист Блэр Батлер, Гари Доберман / Kinopoisk

Рейтинг: Кинопоиск 5.9 / IMDb 5.8

Кинопоиск 5.9 / IMDb 5.8 Жанр: ужасы

ужасы Страна: США, Венгрия

США, Венгрия Режиссёр: Дэвид Ф. Сандберг

Дэвид Ф. Сандберг Сценаристы: Блэр Батлер, Гари Доберман

Блэр Батлер, Гари Доберман В главных ролях: Элла Рубин, Майкл Чимино, Одесса Эзайон, Ю Джи-ён, Бельмонт Камели, Майя Митчелл и другие

Элла Рубин, Майкл Чимино, Одесса Эзайон, Ю Джи-ён, Бельмонт Камели, Майя Митчелл и другие Дата выхода: 23 апреля 2025 года

23 апреля 2025 года Где смотреть: utube.ru; redheadsound.studio

Фильм поставлен по мотивам одноимённой видеоигры PlayStation 2015 года. Кловер потеряла мать, а затем бесследно исчезла её сестра Мелани. В поисках разгадки компания друзей направляется в изолированную горную долину. Во время обследования покинутого комплекса они встречают замаскированного убийцу. Товарищи гибнут один за другим, однако затем оказываются в начале того же вечера и вновь проживают те же события. Оказавшись в замкнутом временном цикле, группа вынуждена бесконечно повторять эту ночь. С каждым новым витком опасность возрастает. Отчаяние нарастает, и герои осознают: их единственное спасение — дождаться первых лучей солнца.

Отзывы и рецензии:

В положительных отзывах зрители отмечают, что картина держит в напряжении и имеет запутанный сюжет. Также зрителям понравились яркие персонажи и динамичная сюжетная линия. Однако критики оказались более строги. В отрицательных отзывах они называют сюжет предсказуемым и банальным. Также отмечается слабая связь с игрой и не слишком удачный сценарий.

Интересные факты:

Доктор Хилл — единственный персонаж фильма, который пришёл прямиком из игры. Однако в ней он не был злодеем, а появлялся как рассказчик и галлюцинация.

В доме ужасов Кловер и её друзья заметили объявления о пропавших без вести людях. Таинственный мужчина с бородкой на одном фото — это сам режиссёр фильма Дэвид Ф. Сандберг.

6. «Вульфмен» (Wolf Man)

Фото © Кадр из фильма «Вульфмен», режиссёр Ли Уоннелл, сценарист

Ли Уоннелл, Корбетт Так / Kinopoisk

Рейтинг: Кинопоиск 5.5 / IMDb 5.5

Кинопоиск 5.5 / IMDb 5.5 Жанр: ужасы

ужасы Страна: США, Новая Зеландия, Ирландия

США, Новая Зеландия, Ирландия Режиссёр: Ли Уоннелл

Ли Уоннелл Сценаристы: Ли Уоннелл, Корбетт Так

Ли Уоннелл, Корбетт Так В главных ролях: Кристофер Эбботт, Джулия Гарнер, Матильда Фёрт, Сэм Джагер, Бен Прендергаст, Зак Чандлер, Бенедикт Харди и другие

Кристофер Эбботт, Джулия Гарнер, Матильда Фёрт, Сэм Джагер, Бен Прендергаст, Зак Чандлер, Бенедикт Харди и другие Дата выхода: 15 января 2025 года

15 января 2025 года Где смотреть: okko.tv; zonafilm.ru

Блейк живёт в Сан-Франциско с дочерью Джинджер и женой Шарлоттой. Как и его пропавший без вести отец, он борется со вспышками неконтролируемого гнева, что плохо сказывается на его браке. Однажды он получает по почте свидетельство о смерти отца и ключи от дома, в котором вырос. Блейк решает провести там отпуск, чтобы восстановить отношения с Шарлоттой. Однако эта поездка оборачивается кошмаром. По дороге они чуть не сбивают неведомое существо, которое оцарапывает руку Блейка. Семья укрывается в доме, чтобы спастись от опасности, а с Блейком начинают происходить жуткие метаморфозы. Теперь он сам становится опасностью для своей семьи.

Отзывы и рецензии:

Критики в положительных отзывах отмечают хорошую режиссёрскую работу, актёрскую игру Кристофера Эбботта и Джулии Гарнер, пугающую атмосферу и захватывающий сюжет, а в отрицательных отмечают недостаток оригинальности и слабые спецэффекты. Зрители называют фильм «довольно неплохим камерным хоррором», но в то же время сетуют, что сценарий, увы, предсказуем и почти лишён интриги.

Интересные факты:

Во время съёмок Уоннелл заставлял съёмочную группу смотреть свои любимые фильмы: «Валентинка» Сиенфрэнса, «Как малые дети» Тодда Филда, «Любовь» Михаэля Ханеке, «Побудь в моей шкуре» Джонатана Глейзера, а также кубриковское «Сияние», «Нечто» Джона Карпентера и «Муху» Дэвида Кроненберга. Из элементов этих картин Уоннелл и собирал своего «Вульфмена» — клаустрофобический ужастик с социальным подтекстом.

Большая часть фильма происходит в течение одной ночи и практически в одном помещении — заброшенной орегонской хижине.

Самые ожидаемые фильмы ужасов 2025 года

Топ-4 фильмов, которые с нетерпением ждут поклонники жанра фильмов ужасов:

7. «28 лет спустя» (28 Years Later)

Фото © Кадр из фильма «28 лет спустя», режиссёр Дэнни Бойл, сценарист

Дэнни Бойл, Алекс Гарленд / Kinopoisk

Рейтинг: Ожидается

Ожидается Жанры: ужасы, боевик

ужасы, боевик Страна: Великобритания, США

Великобритания, США Режиссёр: Дэнни Бойл

Дэнни Бойл Сценаристы: Дэнни Бойл, Алекс Гарленд

Дэнни Бойл, Алекс Гарленд В главных ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Джоди Комер, Рэйф Файнс, Джек О’Коннелл, Эмма Лейрд, Эрин Келлиман, Эдвин Рюдинг, Кристофер Фулфорд, Ким Аллан, Гордон Александр и другие

Аарон Тейлор-Джонсон, Джоди Комер, Рэйф Файнс, Джек О’Коннелл, Эмма Лейрд, Эрин Келлиман, Эдвин Рюдинг, Кристофер Фулфорд, Ким Аллан, Гордон Александр и другие Дата выхода: 18 июня 2025 года

18 июня 2025 года Где смотреть: okko.tv; premier.one

Долгожданное продолжение культовой франшизы, начатой в 2002 году с картины «28 дней спустя». Действие происходит через 28 лет после первоначальной вспышки пандемии. Выжившие разделились на изолированные сообщества. Одна из групп обитает на острове, соединённом с материком укреплённым мостом. Когда герой Джейми (Аарон Тейлор-Джонсон) отправляется на заражённые территории, он обнаруживает, что вирус мутировал, а выжившие стали ещё опаснее. Джейми путешествует с сыном (Элфи Уильямс), что добавляет эмоциональной глубины сюжету. Путешествие героев должно раскрыть секреты, связывающие их с событиями первых фильмов.

Отзывы и ожидания:

Критики называют проект «главным хоррором 2025 года». Поклонники ждут сочетания социальной сатиры, динамичных сцен с «умными» зомби и аллюзий на постковидные тревоги. Трейлер фильма собрал 60 млн просмотров за неделю.

Интересные факты:

Вместо традиционных камер фильм преимущественно снимали на iPhone 15 Pro Max. При этом устройство сильно модифицировали, в частности, прицепили к нему длинные объективы, во много раз превышающие размер самого телефона.

Действие разворачивается на острове Линдисфарн — месте, где викинги когда-то совершили первый набег на Англию. Теперь на острове живут «новые викинги» — люди, для которых окружающий мир превратился во враждебную, первобытную территорию.

8. «Заклятие 4: Последние обряды» (The Conjuring: Last Rites)

Фото © Кадр из фильма «Заклятие 4: Последние обряды», режиссёр Майкл Чавес, сценарист Йен Голдберги др. / Kinopoisk

Рейтинг: Ожидается

Ожидается Жанр: ужасы

ужасы Страна: США

США Режиссёр: Майкл Чавес

Майкл Чавес Сценарист: Йен Голдберг, Ричард Найнг, Дэвид Лесли Джонсон-Макголдрик и другие

Йен Голдберг, Ричард Найнг, Дэвид Лесли Джонсон-Макголдрик и другие В главных ролях: Вера Фармига, Патрик Уилсон, Мэдисон Лоулор, Бен Харди, Бо Гадсдон, Эллиот Кауэн, Миа Томлинсон, Питер Уайт и другие

Вера Фармига, Патрик Уилсон, Мэдисон Лоулор, Бен Харди, Бо Гадсдон, Эллиот Кауэн, Миа Томлинсон, Питер Уайт и другие Дата выхода: 4 сентября 2025 года

4 сентября 2025 года Где смотреть: premier.one; tv.apple.com; rutube.ru

Продолжение ленты «Заклятие 3: По воле дьявола» (2021) и девятая картина франшизы «Вселенная «Заклятия». Действие разворачивается в 1986 году. Исследователи паранормальных явлений супруги Эд и Лоррейн Уоррены берутся за одно из самых жутких и опасных дел в своей практике. Семья Смерл, переехавшая в дом мечты, сталкивается с ужасающими явлениями — загадочные шаги, шёпот в стенах, зловещие тени. То, что казалось обычным семейным кошмаром, вскоре превращается в битву с настоящим сверхъестественным злом. Джек и Джанет Смерл утверждают, что их дом атакует демоническая сущность: она издаёт странные звуки, источает неприятный запах, двигает предметы и даже нападает на членов семьи. Уоррены, приехавшие на помощь, вскоре понимают, что зло оказывается ближе, чем они могли представить, и угрожает уже не только клиентам, но и самим демонологам.

Отзывы и ожидания:

Variety прогнозирует «эмоциональный финал саги Уорренов». Фанаты тоже считают, что финал с делом семьи Смурл — подходящий способ закончить франшизу. Они надеются, что фильм не только возвратит формат к корням и принесёт новые страхи, но и позволит завершить историю героев.

Интересные факты:

В центре сюжета — одно из самых известных дел в карьере Уорренов: привидения в доме семьи Смерлов. В 1991 году о деле Смерлов был снят телевизионный художественный фильм «Дом призраков» (Haunted).

Режиссёр Майкл Чавес ранее работал над «Проклятием монахини 2» и «Заклятием 3».

9. «Чёрный телефон 2» (The Black Phone 2)

Фото © Кадр из фильма «Черный телефон 2», режиссёр Скотт Дерриксон, сценарист С. Роберт Каргилл, Скотт Дерриксон / Kinopoisk

Рейтинг: Ожидается

Ожидается Жанр: ужасы

ужасы Страна: США

США Режиссёр: Скотт Дерриксон

Скотт Дерриксон Сценаристы: С. Роберт Каргилл, Скотт Дерриксон

С. Роберт Каргилл, Скотт Дерриксон В главных ролях: Итан Хоук, Мэйсон Темз, Джереми Дэвис, Арианна Ривас, Мадлен Макгроу, Анна Лори, Демиан Бичир и другие

Итан Хоук, Мэйсон Темз, Джереми Дэвис, Арианна Ривас, Мадлен Макгроу, Анна Лори, Демиан Бичир и другие Дата выхода: 16 октября 2025 года

16 октября 2025 года Где смотреть: premier.one; flicks.com.au kinopoisk.ru

Сиквел рассказывает о продолжении истории подростка Финни, которому в первом фильме удалось бежать из адского подвала серийного убийцы Альберта Шоу благодаря голосам призраков — предыдущих жертв маньяка. На этот раз режиссёр углубляется в прошлое злодея, раскрывая новые детали его жестокой натуры и пути к преступлениям. Также внимание уделяется экстрасенсорным способностям сестры Финни — Гвендолин, которая начинает играть ключевую роль в борьбе с наследием убийцы. Её дар может стать ключом к пониманию тёмных событий, связавших семью Блейк с кошмаром, который оставил свой след ещё в первом фильме.

Отзывы и ожидания:

Обозреватели пишут, что сиквел обещает быть не менее пугающим и захватывающим, чем его предшественник, и надеются, что картина будет держать зрителей в напряжении с первых минут до самого конца. Фильм затронет важные социальные темы, такие как детские травмы, семейные отношения и непроработанные психологические проблемы.

Интересные факты:

В трейлере можно видеть, что дух маньяка установил сверхъестественную связь с Гвен, младшей сестрой Финни.

Маньяк не просто будет вторгаться в сны детей, но и превратит чёрный телефон из «средства спасения» в нечто, помогающее ему добраться до своих жертв.

Новым элементом в сиквеле станет романтическая линия.

10. «Франкенштейн» (Frankenstein)

Фото © Кадр из фильма «Франкенштейн», режиссёр Гильермо дель Торо, сценарист Мэри Шелли, Гильермо дель Торо / Kinopoisk

Рейтинг: Ожидается

Ожидается Жанры: ужасы, фантастика, драма

ужасы, фантастика, драма Страна: США, Мексика

США, Мексика Режиссёр: Гильермо дель Торо

Гильермо дель Торо Сценарист: Гильермо дель Торо

Гильермо дель Торо В главных ролях: Миа Гот, Оскар Айзек, Джейкоб Элорди, Кристоф Вальц, Ральф Айнесон, Кристиан Конвери, Чарльз Дэнс, Берн Горман и другие

Миа Гот, Оскар Айзек, Джейкоб Элорди, Кристоф Вальц, Ральф Айнесон, Кристиан Конвери, Чарльз Дэнс, Берн Горман и другие Дата выхода: осень-зима 2025 года

осень-зима 2025 года Где смотреть: kino.mail.ru; kinopoisk.ru

Художественный тёмно-фэнтезийный готический фильм, основанный на романе Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей». По сюжету исследователь Роберт Уолтон отправляется на Северный полюс. Там среди льдов его команда подбирает истощённого учёного Виктора Франкенштейна. В итоге Франкенштейн рассказывает Уолтону историю своей жизни. Исследователь-экспериментатор совершил величайшее достижение в своей жизни и осуществил подлинный переворот в области изучения жизни и смерти, возвратив к жизни мёртвую плоть. Однако торжество от научного прорыва продолжалось недолго и привело к ужасающим результатам.

Отзывы и ожидания:

Картина обещает стать мрачной и сокровенной интерпретацией знаменитого романа 1818 года.

Интересные факты:

Режиссёр Гильермо дель Торо признался, что мечтал снять свою версию экранизации книги Мэри Шелли на протяжении полувека.

Чудовище в исполнении Джейкоба Элорди будет показано как разумное и чувствующее существо.

Авторы Андрей Соколов