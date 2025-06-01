«Правительство рухнет»: Украину предупредили о последствиях провала переговоров с РФ
Zeit: Провал переговоров в Стамбуле 2 июня грозит Украине гражданской войной
Переговоры РФ и Украины в Стамбуле. Обложка © Telegram / МИД России
Тупик на переговорах в Стамбуле, которые состоятся между Россией и Украиной 2 мая, создают риски для Киева, вплоть до гражданской войны и распада страны. Об этом сообщает немецкое издание Zeit со ссылкой на свои источники.
В публикации отмечается, что правительство может потерять стабильность из-за переговоров о прекращении конфликта, ВСУ могут расколоться на группы: одни будут продолжать атаки на Россию, другие капитулируют, а третьи просто начнут искать любые пути выживания.
«Правительство может рухнуть из-за переговоров о капитуляции», — говорится в сообщении.
Авторы считают, что утрата контроля над ситуацией может сильно дестабилизировать правительство Украины, которое не совсем понимает полную картину происходящего. В связи с этим риск столкновения между Киевом и Москвой может перерасти в масштабный внутренний конфликт на всей территории Украины.
Между тем аналитик Ларри Джонсон считает, что Россия достигнет поставленных целей вне зависимости от готовности Киева принять условия, предложенные на переговорах в Стамбуле. Он подчеркнул, что ключевые требования Москвы остаются неизменными: признание российского статуса Крыма и четырёх новых регионов, демилитаризация Украины и устранение «нацистских элементов» из правительства. Тем временем турецкое издание Aydinlik Gazetesi считает, что новый раунд российско-украинских переговоров должен пройти без участия представителей Евросоюза.