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Регион
Опубликовано 1 июня 2025, 06:40
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«Правительство рухнет»: Украину предупредили о последствиях провала переговоров с РФ

Zeit: Провал переговоров в Стамбуле 2 июня грозит Украине гражданской войной

Переговоры РФ и Украины в Стамбуле. Обложка © Telegram / МИД России

Переговоры РФ и Украины в Стамбуле. Обложка © Telegram / МИД России

Тупик на переговорах в Стамбуле, которые состоятся между Россией и Украиной 2 мая, создают риски для Киева, вплоть до гражданской войны и распада страны. Об этом сообщает немецкое издание Zeit со ссылкой на свои источники.

В публикации отмечается, что правительство может потерять стабильность из-за переговоров о прекращении конфликта, ВСУ могут расколоться на группы: одни будут продолжать атаки на Россию, другие капитулируют, а третьи просто начнут искать любые пути выживания.

«Правительство может рухнуть из-за переговоров о капитуляции», — говорится в сообщении.

Авторы считают, что утрата контроля над ситуацией может сильно дестабилизировать правительство Украины, которое не совсем понимает полную картину происходящего. В связи с этим риск столкновения между Киевом и Москвой может перерасти в масштабный внутренний конфликт на всей территории Украины.

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Между тем аналитик Ларри Джонсон считает, что Россия достигнет поставленных целей вне зависимости от готовности Киева принять условия, предложенные на переговорах в Стамбуле. Он подчеркнул, что ключевые требования Москвы остаются неизменными: признание российского статуса Крыма и четырёх новых регионов, демилитаризация Украины и устранение «нацистских элементов» из правительства. Тем временем турецкое издание Aydinlik Gazetesi считает, что новый раунд российско-украинских переговоров должен пройти без участия представителей Евросоюза.

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Алиса Хуссаин
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