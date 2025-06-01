«Правительство рухнет»: Украину предупредили о последствиях провала переговоров с РФ

Тупик на переговорах в Стамбуле, которые состоятся между Россией и Украиной 2 мая, создают риски для Киева, вплоть до гражданской войны и распада страны. Об этом сообщает немецкое издание Zeit со ссылкой на свои источники.

В публикации отмечается, что правительство может потерять стабильность из-за переговоров о прекращении конфликта, ВСУ могут расколоться на группы: одни будут продолжать атаки на Россию, другие капитулируют, а третьи просто начнут искать любые пути выживания.

«Правительство может рухнуть из-за переговоров о капитуляции», — говорится в сообщении.