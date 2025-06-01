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Опубликовано 1 июня 2025, 07:36
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«Большие потери»: Украинская бригада теробороны терпит неудачи в Сумской области

РИАН: 103-я бригада теробороны ВСУ несёт значительные потери в Сумской области

Военные. Обложка © Telegram / Минобороны России

Военные. Обложка © Telegram / Минобороны России

После того как российские войска взяли под контроль приграничную территорию в районе Суджи, 103-я бригада территориальной обороны Украины несёт значительные потери в Сумской области. Несмотря на западную технику, ВСУ не могут отразить удары наших бойцов и массово убегают с полигона.

«Сегодня 103-я бригада теробороны несёт большие потери под Водолагами, Новониколаевкой и Яблоновкой»,заявили в силовом ведомстве РИА «Новости».

Отмечается, что переброска 31-го пограничного отряда с румынской границы для усиления обороны не дала результатов, наблюдается массовая сдача в плен украинских военнослужащих. Командование теробороны использует пограничников в только качестве «пушечного мяса».

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Ранее стало известно, что вооружённые силы Украины испытывают серьёзные трудности в районе села Работино Запорожской области, где под натиском российской артиллерии вынуждены сдавать позиции и отступать от укреплённых пунктов. Также сообщалось о передислокации украинской техники вглубь Сумской области в связи с продвижением ВС РФ. По имеющимся данным, украинские подразделения истощены, и их атаки направлены на получение времени для создания новых оборонительных линий.

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Алиса Хуссаин
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