После того как российские войска взяли под контроль приграничную территорию в районе Суджи, 103-я бригада территориальной обороны Украины несёт значительные потери в Сумской области. Несмотря на западную технику, ВСУ не могут отразить удары наших бойцов и массово убегают с полигона.